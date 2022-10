Flamengo vs. Paranaense EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver final de Copa Libertadores?

Mira Flamengo vs. Paranaense EN VIVO AQUÍ | Los dos equipos brasileños se miden este sábado 29 de octubre por la final de la Copa Libertadores 2022 a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora brasileña) en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Guayaquil). El cotejo será televisado por ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet a través de La República Deportes.

Previa Flamengo vs. Athletico Paranaense 20:10 Flamengo reconoció el Estadio Monumental Tal como lo hiciera previamente Paranaense, el Mengao realizó la inspección respectiva de la cancha donde afrontará la final de la Copa Libertadores 2022. 19:54 Éverton Ribeiro: "Estamos más preparados" El volante de Flamengo, que disputará su tercera final de la Copa, indicó que el ánimo es bueno en su equipo por la reciente consagración en la Copa Brasil. Foto: Conmebol Libertadores 19:21 Camisetas rojinegras inundan Guayaquil La ciudad ecuatoriana, que acogerá la final entre Flamengo y Paranaense por la Copa Libertadores 2022, recibió en las últimas horas a miles de 'torcedores' de ambos clubesm cuyas camisetas comparten colores. Foto: captura de @Libertadores/Twitter 18:39 'Felipao' quiere despedirse como campeón Luiz Felipe Scolari, DT de Athletico Paranaense, busca celebrar el último título de su carrera cuando se encuentra próximo al retiro. Foto: Conmebol Libertadores 17:53 Paranaense reconoció el Estadio Monumental El Furacao realizó el reconocimiento de la cancha donde este sábado se medirá a Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2022. 17:24 Conferencia de prensa de Athletico Paranaense 'Felipao' Scolari, DT de Paranaense, habla en rueda de prensa previa a la final. Lo acompaña su jugador Thiago Heleno. Foto: captura de @AthleticoPR/Twitter 16:35 ¿Qué objetos no estarán permitidos en el estadio? La cuenta oficial del torneo publicó una lista de elementos que los asistentes a la final Flamengo vs. Paranaense no podrán portar consigo para entrar al Monumental Banco Pichincha. Foto: Conmebol Libertadores 16:06 Conmebol publica las medallas para los finalistas Los jugadores de Flamengo y Athletico Paranaense recibirán estas medallas dependiendo de si se proclaman campeones o se quedan con el subcampeonato. Foto: Conmebol Libertadores 15:43 Hinchas de Flamengo arman la fiesta en Guayaquil Los fanáticos del Mengao ya se encuentran en la ciudad donde se llevará a cabo esta gran final de la Copa Libertadores 2022. 15:33 Paranaense entrenó por última vez El equipo de Paraná entrenó este viernes por la tarde en el estadio Christian Benítez. Esta fue su última práctica antes de la gran final. Foto: Athletico Paranaense 15:02 Estadísticas de Flamengo y Paranaense en la Copa El Mengao tiene más del doble de partidos y casi el triple de triunfos y goles que el Furacao en la historia del torneo. Foto: Conmebol Libertadores 14:43 Antesala de la final en la Copa Libertadores 2022 Aquí podrás seguir la previa de la gran final entre Flamengo y Athletico Paranaense. El Mengao y el Furacao van por el título de la edición 2022 del torneo continental y en La República Deportes podrás seguir las últimas noticias y toda la información relacionada.