¡Oficialmente nacionalizados! Pablo Lavandeira y Alberto Quintero ahora son peruanos

Nuevos compatriotas. El jugador de Alianza Lima Pablo Lavandeira y el futbolista de Universitario de Deportes Alberto Quintero se nacionalizaron como peruanos este jueves 27 en la ceremonia de juramentación de nacionalidad de Migraciones Perú.

Pablo Lavandeira ahora es peruano

El blanquiazul nació en Uruguay en 1990 y llegó a territorio patrio en el 2015 para defender la camiseta del UTC. Pasó por Municipal, Sport Rosario, la ‘U’ y Ayacucho FC antes de fichar por los victorianos este 2022.

Entre lágrimas, brindó algunas palabras: “Quiero agradecer al pueblo peruano porque hoy me puedo levantar como un peruano más. Un día del 2015 me dirigía a Cajamarca y ese día me recibían con los brazos abiertos. No me preguntaron de dónde y para qué, solo me recibieron con gratitud y humildad”.

‘Chiquitín’ Quintero es peruano

Por su parte, ‘Chiquitín’ es natural de Panamá y llegó al Perú para firmar contrato con Universitario en el 2017. Desde aquel momento, el futbolista ha sido uno de los más destacados del plantel merengue. El jugador termina contrato este año y, de renovar con la ‘U’, no ocuparía plaza de extranjero en la próxima temporada.

“Estoy muy orgulloso. Son seis años que estoy en Perú, he hecho varios amigos, tengo muchos recuerdos. Estoy agradecido con la gente de Migración, con la gente de Universitario por haber confiado en mí y darme la posibilidad de convertirme en un crema más”, declaró.