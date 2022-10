Pablo Lavandeira ya es peruano, ¿aceptará un llamado de la selección peruana?

Pablo Lavandeira, al igual que Alberto Quintero, recibió la nacionalización peruana este jueves 27 de octubre luego de varios meses de espera en una ceremonia realizada en la sede de Migraciones de Lima.

De esta manera, el volante de Alianza Lima quedó apto para vestir los colores de Perú. Ante esta chance de defender los colores patrios, el futbolista uruguayo-peruano respondió lo siguiente:

“Le tengo mucho respeto a todos los jugadores peruanos, sé que soy elegible y trabajaré para ojalá tener la posibilidad”, expresó Lavandeira.

“Espero estar a la altura. Si me toca, espero poder devolverle al Perú todo lo que me ha dado”, agregó el jugador aliancista.

Pablo Lavandeira se quebró durante su ceremonia de nacionalización

Durante el evento efectuado este jueves 27 de octubre, Pablo Lavandeira tuvo unas emotivas palabras cuando le entregaban su nacionalización peruana.

“Quiero agradecer al pueblo peruano porque hoy me puedo levantar como un peruano más. Un día del 2015 me dirigía a Cajamarca y ese día me recibían con los brazos abiertos. No me preguntaron de dónde y para qué, solo me recibieron con gratitud y humildad”, expresó el mediocampista.

Este viernes 28 de octubre, Juan Reynoso dará a conocer la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos FIFA que se jugarán en noviembre. Los rivales de la Bicolor serán Bolivia y Paraguay.