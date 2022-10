¿Se bajan a Xavi? Prensa española revela que directiva del Barcelona quiere a un nuevo DT

Barcelona, por segundo año consecutivo, se quedó fuera de la Champions League y deberá jugar la Europa League. Esto luego de la goleada que sufrió a manos del Bayern Múnich en el Camp Nou.

Los culés perdieron todas sus chances de pasar a los octavos de final de la Liga de Campeones y deberán conformarse con el segundo torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

En medio de esta nueva debacle a nivel internacional, la directiva del Barcelona estaría pensando en buscar un sustituto para Xavi. De acuerdo al periodista Jota Jordi, del magazine deportivo “El Chiringuito”, sonó el nombre de un DT que ya dirigió a los culés.

Lewandowski tiene cinco goles anotados en la presente Champions League. Foto: EFE

“No sé la situación contractual de este entrenador, no sé si se plantee este nombre, pero, a Laporta y a directivos, la actitud de los jugadores no les ha gustado. Uno de ellos, desde el palco, ha repetido varias veces una serie de frases como ‘con este entrenador esto no pasaría’, ‘necesitamos a este entrenador o uno así' y ‘tendría que venir este entrenador’. El nombre de este entrenador es Luis Enrique”, precisó el comunicador.

“Si algo tienen los equipos de Luis Enrique es actitud. Se intuye que después del Mundial dejará la selección de España. No tengo idea de si realmente están trabajando esta posibilidad, yo solo cuento lo que sucedió en el palco”, agregó el periodista español.

Luis Enrique llevó a semifinales de la Eurocopa a España. Foto: selección española.

Actualmente, Luis Enrique es estratega de la selección española y se está preparando para el Mundial Qatar 2022. Su contrato con la Roja finaliza tras la Copa del Mundo.