Alianza Lima y su devoción al Señor de los Milagros es una icónica tradición que ya cuenta con más de 50 años. El utilizar una camiseta blanquimorada en el mes de octubre es prácticamente una ‘marca registrada’ de los íntimos, y está asociado a una cábala histórica para el equipo. De igual manera, los símbolos aliancistas siempre están presentes en la procesión del cristo morado.

La historia del utilero ‘Chino’ Pepe y las telas moradas para solucionar el problema de los uniformes que no secaron antes un recordado triunfo frente a Sporting Cristal es bien conocida por los hinchas de Alianza Lima. Sin embargo, existe otro equipo peruano cuya costumbre de utilizar una camiseta de ese color en octubre es menos sonada, pero igualmente célebre: hablamos del Sport Victoria de Ica .

Sport Victoria, ‘El Decano Iqueño’

Sport Victoria es el equipo iqueño con mayor presencia en el fútbol profesional en los últimos años. El Octavio Espinosa es considerado por muchos como el más grande, pero no ha podido volver a la primera división desde su última participación en el Descentralizado 1991. Conocido como ‘El Decano Iqueño’, Victoria es un equipo con más de cien años de historia, identificado por los colores blanco y negro.

El club fue fundado el 14 de marzo de 1916 bajo el nombre de Sport Huamanguilla por Sócrates Mantilla y Agustín Mayurí, pioneros del fútbol iqueño. Este cambio su sede a la Calle La Unión (Ica) debido a la distancia entre el centro poblado de Huamanguilla y el cercado de Ica, y es así como se afilia a la Liga Distrital (1918). Finalmente, en 1920 el equipo es rebautizado como Sport Victoria.

Nicolás Nieri Valle, padre de Nicolás Nieri Bazán y también exfutbolista de la selección peruana y Sporting Cristal, jugó en Sport Victoria. Foto: Sport Victoria

Sport Victoria es considerado un referente del fútbol iqueño, y su notoriedad a nivel nacional por haber participado en el profesionalismo lo ha llevado a ser tildado como patrimonio cultural y deportivo de la región Ica. Tras llegar a las semifinales de la Etapa Nacional 2012, fue invitado para participar en la Segunda División Peruana 2013. El equipo se mantuvo siete temporadas consecutivas en la categoría.

Sport Victoria y su camiseta morada en octubre

Al mismo estilo de Alianza Lima, Sport Victoria inició también su propia tradición de vestir una camiseta morada en octubre. No obstante, como buen representante iqueño, este homenaje no está dirigido hacia el Señor de los Milagros, sino al Señor de Luren, el santo patrón de Ica. De hecho, el escudo actual del club se caracteriza por la presencia de esta deidad, su Santuario y una pelota de fútbol.

La camiseta morada de Sport Victoria 2018 en homenaje al Señor de Luren. Foto: Sport Victoria

La Festividad del Señor de Luren y sus procesiones son Patrimonio Cultural de la Nación desde el 1 de octubre de 2015 (Resolución Viceministerial N° 145-2015-VMPCIC-MC), y se trata de una celebración cuyos orígenes datan del siglo XVI. Al igual que los limeños, la gente católica en Ica considera al mes morado como uno de devoción y fervor incondicional para esta imagen de Cristo.

A pesar de que la costumbre de Sport Victoria con su camiseta morada no es muy conocida entre los hinchas, la Festividad del Señor de Luren sí es notable como una de las mayores expresiones de fervor religioso en todo el Perú. Esta y sus procesiones se celebran principalmente entre la segunda y tercera semana de octubre. La imagen del Señor también sale el Viernes Santo.

Sport Victoria y su fiel devoción al Señor de Luren

Como es sabido en el universo del fútbol peruano, Sport Victoria perdió la categoría en 2019 tras ser descalificado de la Liga 2 pasada la fecha 9 en agosto. El club no cumplió con las obligaciones solicitadas por la OCEF (Oficina Central de Economía y Finanzas) y le otorgó un 3-0 a favor a todos sus rivales pendientes. En 2020 no hubo Copa Perú por la pandemia, y en 2021 el equipo no participó.

El último XI de Sport Victoria en el fútbol profesional, que empató 3-3 con Sport Loreto por la fecha 9 de la Liga 2 2019. Foto: Sport Victoria

Afortunadamente, el propio Sport Victoria confirmó que estará presente en la Etapa Distrital 2023, además de manifestar los motivos que le impidieron ser partícipe de la Copa Perú 2022. A pesar de todos los problemas, el club siempre mantuvo a sus socios activos, forma ahora parte de la Super Liga Nacional de Esports y también cuenta con sus categorías menores en la Copa Federación Regional.

Pese a los problemas institucionales que le impidieron jugar al primer equipo todos estos años, Sport Victoria nunca dejó de rendirle homenaje a su Señor de Luren. Este 2022 no fue la excepción, y los hinchas y socios acompañaron al andar de su santo patrón en los dos recorridos procesionales del mes morado. Con mucha convicción y fe, ‘El Decano Iqueño’ espera resurgir con un nuevo proceso y elecciones para la temporada 2023.