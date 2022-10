¿A qué hora ver Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets EN VIVO vía ESPN 2 por la NBA 2022?

Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets EN VIVO se enfrentan en el Ball Arena desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por la Conferencia Oeste de la NBA 2022-23. El juego se podrá ver vía ESPN 2 y Star Plus (streaming), pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado punto a punto, el resultado de los cuatro cuartos y el resumen con el resultado final.

Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets: ficha del partido

Partido Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 26 de octubre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Ball Arena ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN 3

Cero victorias en este arranque de temporada ponen a los Lakers en el último lugar de la Conferencia Oeste. El equipo de LeBron James viene de perder de forma agónica contra el puntero Portland Trail Blazers por 106-104 y debe empezar a recuperarse rápido para no quedar relegado en la clasificación.

Nuggets, por su parte, tiene un balance de dos triunfos y dos derrotas, la más reciente de ellas también frente a Blazers, que lo despachó como local por 135-110. El ala pívot Aaron Gordon fue el máximo anotador en el partido más reciente con 26 puntos.

¿A qué hora juegan Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets?

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (jueves 27).

¿Qué canal transmite Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN 3

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2.

¿Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets?

Si no quieres perderte el partido Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets por internet, sintoniza las señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los duelos televisados por ESPN, o ingresa a NBA League Pass. En caso no tengas acceso a ninguno de estos, también puedes seguir la cobertura gratis por internet de La República Deportes.

Últimos partidos de Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets?

Denver Nuggets 141-146 Los Angeles Lakers | 10.04.22

Los Angeles Lakers 118-129 Denver Nuggets | 03.04.22

Denver Nuggets 133-96 Los Angeles Lakers | 15.01.22

Los Angeles Lakers 93-89 Denver Nuggets | 03.05.21

Denver Nuggets 152-105 Los Angeles Lakers | 14.02.21.

¿Dónde juegan Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets?

La sede de este juego será el Ball Arena, llamado también Pepsi Center por razones de patrocinio, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Denver, con capacidad para 20.000 espectadores.