VER Olimpia vs. Alajuelense EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Liga Concacaf?

MIRA AQUÍ EN VIVO Olimpia vs. Alajuelense | Ambos equipos se enfrentarán por el partido de ida de la semifinal de la Liga Concacaf 2022 HOY miércoles 26 de octubre. El duelo iniciará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Olimpia vs. Alajuelense: ficha del partido

¿Cuándo juegan? Miércoles 26 de octubre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Nacional de Tegucigalpa ¿En qué canal? Star Plus

Olimpia vs. Alajuelense: posibles alineaciones

Olimpia: Edrick Menjívar, Maylor Núñez, Bryan Beckeles, José García; Carlos Sánchez, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, José Pinto; Michaell Chirinos, Bryan Moya y Jerry Bengtson.

Alajuelense: Leonel Moreira, Ian Smith, Giancarlo González, Alexis Gamboa; Aubrey David, Celso Borges, Bryan Ruiz, Alex López; Freddy Góndola, Aarón Suárez y Johan Venegas.

¿A qué hora ver Olimpia vs. Alajuelense EN VIVO?

Colombia: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Olimpia vs. Alajuelense EN VIVO?

El partido entre Olimpia vs. Alajuelense EN VIVO por la Champions League será televisado a través de la señal de Star Plus, así como su plataforma de streaming.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Olimpia vs. Alajuelense?

Para acceder a Star Plus y ver el Olimpia vs. Alajuelense, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Olimpia vs. Alajuelense?

Si quieres seguir en internet el Olimpia vs. Alajuelense, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.