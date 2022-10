‘Checo’ Pérez sobre el GP de México: “Venimos a ganar y espero que se nos dé”

Por Luis Imaña

A poco de culminar el 2022, Sergio Pérez se mantiene en la pelea con Charles Leclerc por conseguir el subcampeonato mundial de Fórmula 1 y tendrá la oportunidad de superar al monegasco cuando corra el Gran Premio de México 2022, evento que se realizará del 28 al 30 de octubre.

El piloto azteca de la escudería Telmex-Telcel-Claro con Red Bull Racing tendrá el apoyo del país anfitrión para obtener por primera vez en su carrera el primer lugar en este certamen y acercarse hacia el anhelado objetivo.

El popular ‘Checo’ pasa por un gran presente luego de conseguir junto a Max Verstappen el Campeonato de Constructores y ubicar al equipo automovilístico de los ‘toros rojos’ en lo más alto de la Fórmula 1 por quinta vez consecutiva. Ahora, Pérez buscará sumar un nuevo logro en lo que sería su mejor temporada profesional.

Ubicado en el tercer lugar del ranking, Sergio brindó una conferencia de prensa en Plaza Carso previo a la competición, en la que destacó toda la labor de su grupo y aseguró que deberá mostrar su mejor versión detrás del timón para conquistar la cima del podio.

“ Es importante siempre trabajar en equipo y dar lo mejor de ti, maximizar lo mejor de ti para el equipo, y eso ha pasado conmigo y Max. Tengo todo el apoyo de todo Red Bull, si puedo hacer una diferencia, sé que se hará y tengo que ser perfecto para ganar la carrera este fin de semana, sería increíble lograr ese sueño ”, declaró el mexicano.

Así mismo, ‘Checo’ confesó que, para alcanzar los objetivos, uno debe sobreponerse a todos los retos que se presenten en la vida. “Nunca hay que darnos por vencidos, siempre hay que luchar por nuestros sueños. Venimos a ganar y espero que todo se nos dé para ganar este fin de semana”.

Además, Pérez confía en tener un buen arranque el 2023 para coronarse campeón mundial de la Fórmula 1. “Es importante empezar muy fuerte el próximo año, para que se cumpla en la próxima temporada. Si fuera campeón, no sé si me iría, ya llevo 12 años en la categoría y, en algún momento, llegará. Estoy muy ilusionado, la F1 te da mucha, pero te quita mucho, es una entrega 100% al deporte. Si logro ser campeón, no sé qué seguirá después, este año peleamos al tú por tú y ese es mi objetivo para 2023 desde el inicio”.

Luego de la consagración de Max Verstappen como bicampeón del mundo en el Gran Premio de Tokio y de Red Bull en el Campeonato de Constructores, todas las miradas estarán puestas en Sergio Pérez, quien dejará todo por regalarle una tremenda alegría a su país.