Arquero de Ayacucho reaccionó en vivo al ver el gol de Barcos: “¿Qué está cobrando el juez?”

Alianza Lima derrotó 1-0 a Ayacucho FC por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. El único gol del encuentro lo anotó Hernán Barcos. Sin embargo, los jugadores del cuadro ayacuchano le reclamaron al árbitro del compromiso que la pelota no ingresó.

Uno de ellos fue Andy Vidal, arquero de los zorros, quien reaccionó en vivo al ver la repetición del tanto del ‘Pirata’ y manifestó su sorpresa por la decisión del juez.

“Mira, qué cobra. Qué está cobrando el juez, no seas malo. La verdad no fue gol. Clarísimo, no fue gol”, declaró para América Deportes.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a ADT de Tarma en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Este duelo está programado para el domingo 30 de octubre a las 3.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

El cuadro blanquiazul es el puntero y solo necesita un triunfo para quedarse con el título del segundo certamen del año. Además, de ganar, los íntimos quedarán en el segundo lugar de la tabla acumulada y accederán directamente a la final del campeonato local.

¿Cómo ver el Alianza Lima vs. ADT?

El encuentro entre Alianza Lima y ADT será transmitido por la señal de GolPerú, canal 14 y 714 de la cadena de cable de Movistar. Además, puedes ver el cotejo por internet a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.