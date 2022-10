Paco Bazán sobre Leao Butrón: “Ha sido mi amigo, me gustaría sentarme con él a tomar un café”

El actual conductor de televisión Paco Bazán asistió como invitado al programa digital “Depagol” que se transmite por YouTube y durante su estancia comentó sobre la situación actual de algunos clubes como Universitario. Sin embargo, sorprendió a los conductores y a la audiencia con algunas revelaciones que hizo sobre su carrera deportiva y sobre su vínculo con Leao Butrón.

Desde hace un tiempo los exarqueros dejaban muestras de su enemistad a través de redes sociales y en esta oportunidad el exguardameta de Universitario confesó como se originó esta tirante relación. De igual manera, indicó que estaría dispuesto a reunirse con el excapitán de Alianza Lima y sobre la oportunidad que tuvo en algún momento de su carrera de vestir dicha camiseta.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre Leao Butrón?

Cómo es de conocimiento de los seguidores de ambos exfutbolistas, cada cierto tiempo evidencian la mala relación que tienen, ya sea a través de redes sociales o en alguna entrevista que puedan brindar. Sin embargo, Bazán confesó que fueron amigos y que espera que puedan reunirse en algún momento.

“ Leao ha sido mi amigo, hemos sido compañeros en una selección, quiere mucho a mi viejo que en paz descanse, mi viejo lo ayudó muchísimo cuando fue dirigente. Soy muy amigo de Omar, su hermano menor, y Jahir, su hermano mayor. Somos amigos, amistades que se rompen por cosas que tiene la pantalla, pero que se pueden abrazar”, manifestó.

“Le pido a los ayayeros que tiene al costado que no generen división. M e encantaría que Leao vaya a mi programa, se siente en mi mesa para recordar las cosas que nos hemos dicho y sentarme con él a tomar un café, comer un ceviche” , añadió el también actor.

¿Cómo inició la enemistad entre Paco Bazán y Leao Butrón?

Los futbolistas que coincidieron en selecciones menores se desempeñan comentando de fútbol. Bazán lo hace en señal abierta a través de las pantallas de ATV, mientras que Butrón hace lo propio en el programa “A presión” que se transmite por YouTube y en donde más de una ocasión se ha referido a su colega. Ante esto, el popular Paco contó el origen de esta enemistad.

“Con Leao esta rivalidad de decirnos cosas empezó cuando él jugada y yo ya estaba retirado, me menospreció, dijo ‘un arquerito que ahora intenta de periodista’. Yo sentí que era un irrespeto por los 10 años que me he esforzado para tener un espacio estelar, donde tengo números alucinantes, con 3 punteros, compito con Aldo Miyashiro”, narró.

Francisco Bazán y Leao Butrón fueron dosporteros que integraron la selección peruana. Foto: Composición GLR/Bazán/Liga 1

El conductor de “El deportivo en otra cancha” explicó como le hicieron sentir las declaraciones, de quien fuera su amigo, y aprovechó para enviarle un mensaje con aires revanchistas.

“Me sentí maltratado, una cosa es que él considere que fui mal arquero y no estoy a su nivel, se lo puedo aceptar, pero en lo que hoy hago soy exitoso. No voy a permitir que nadie que está intentando insertarse en el mercado, como él, que está buscando chamba, venga a menospreciarme”, agregó.

Paco Bazán pudo fichar por Alianza Lima

Finalmente, el presentador de televisión manifestó que pudo formar parte de los selectos futbolistas que han defendido las camisetas de Alianza Lima y Universitario, pero una mala negociación impidió su fichaje.

“En el año 2008 yo regresé de Chipre y durante el Apertura estuve sin equipo y me llegó una oferta del Aurora de Cochabamba de Bolivia, la dejé ir y llegó una muy buena oferta de Alianza, me la trajo Elio Casaretto, hasta ahora tengo el contrato en mi correo. En ese tiempo había otro representante de nombre William Pickling que se metió en las negociaciones. Elio Casaretto se enteró y tiró abajo el contrato”, aseveró.