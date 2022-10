Martín Távara sería ludópata y “Sporting Cristal le pagaría sus deudas”, según su expareja

Angye Zapata brindó una entrevista en el programa de Magaly Medina y reveló detalles de su acusación de violencia contra el jugador de Sporting Cristal, Martín Távara.

Durante la emisión del programa, la bailarina de Alma Bella mostró fotos, videos y audios de todo lo vivido con el volante rimense, quien podría ser separado del club durante las investigaciones internas .

En una de las revelaciones vistas durante el programa de ATV, Zapata indicó que Távara sería ludópota, es por ello que tiene muchas deudas y, en muchas ocasiones, no las puede pagar. “Él apostaba fuertes cantidades de dinero, esa es la razón por la que está muy endeudado”, comentó.

Asimismo, su expareja comentó que también tiene problemas con la bebida. “ Hablé con su representante que Távara es una persona alcohólica y ludópata . Él me agradeció y me dijo que se iba a encargar”. También dijo que “habló con Jorge Soto y me dijo que se iba a reunir con él. A Martín no le importa su club ni nada”, expresó.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).