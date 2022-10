Alianza Lima hizo honor a su larga historia y le dio una alegría más a sus hinchas tras derrotar 0-1 a Ayacucho FC en el Ciudad de Cumaná. La euforia en las celebraciones harían pensar a cualquiera que los íntimos ya son campeones nacionales, pero lo concreto es que el equipo de Guillermo Salas no falló en la instancia decisiva del Torneo Clausura 2022. No obstante, esta alegría no estuvo exenta de polémicas.

Aparte de aquella de Hernán Barcos debajo de los tres palos, la imagen más llamativa del Ayacucho FC vs. Alianza Lima fue la del gol del ‘Pirata’. Las limitaciones de la transmisión no permitieron apreciar si el balón realmente entró o no al arco de Andy Vidal. Más allá del veredicto final, resulta curioso y anecdótico recordar un par de casos de la última década en que Alianza se vio beneficiado por jugadas parecidas.

Johnnier González en el Heraclio Tapia – León de Huánuco vs. Alianza Lima 2013

El 5 de mayo a las 15.45 se jugaba el León – Alianza por la fecha 14 del Descentralizado 2013. Los huanuqueños solo habían podido ganar un partido ante UTC en su feudo y deambulaban en media tabla, mientras Alianza había caído al quinto lugar. Era la oportunidad para romper la mala racha, y los cremas abrieron el marcador con un tiro libre de Crifford Seminario.

Johan Fano y Henry Quinteros con la cuarteta arbitral encabezada por Henry Gambetta en el León de Huánuco vs. Alianza Lima 2013. Foto: DeChalaca

Sin embargo, el momento oscuro de aquella tarde en el Heraclio Tapia llegó a los 24′ de la mano del árbitro Henry Gambetta y su primer asistente, Carlos Blas. Tras un córner de Diego Manicero, Wilder Cartagena estuvo a punto de cometer un autogol de un cabezazo, pero el palo estuvo de su lado. El rebote sí fue otra historia, pues cayó en los pies del colombiano Johnnier González, quien solo tuvo que empujarla con George Forsyth en el suelo y dentro del arco.

Si bien es cierto que el defensor pudo embocarla en otro lugar que no fuera justo donde estaba tendido el arquero de Alianza, el tiro era un gol legítimo para León. Pero Gambetta no corrió hacia el centro del campo para validarlo, sino para seguir la contra de Alianza: ni él ni Blas la vieron dentro. Finalmente, esto le costó mucho a los locales, pues el marcador final fue un 2-2 con un tanto de Carlos Solís, y goles de Miguel Mostto y Yordy Reyna para la visita.

El golazo de Christofer Gonzales en la semifinal – FBC Melgar vs. Alianza Lima 2018

Entre las diversas postales de las semifinales del Descentralizado 2018 estuvieron la remontada de tres goles de Alianza en Matute, el doblete de Janio Pósito en Arequipa, y a Melgar fallando todos tiros en la tanda de penales. Sin embargo, aquella que generó indignación en el ‘Dominó’ fue la del golazo de Christofer Gonzales que hubiese significado el 3-1 transitorio en el partido de vuelta.

Rinaldo Cruzado y Bernardo Cuesta con la cuarteta arbitral encabezada por Joel Alarcón en el Melgar vs. Alianza Lima 2018. Foto: DeChalaca

Alianza Lima se había adelantado con un cabezazo de Pósito a los 17′, pero Melgar era superior en el trámite, y el empate de Bernardo Cuesta llegó pronto a los 34′. El local siguió en lo suyo y convirtió —para variar en aquellas épocas— a Leao Butrón en figura, pese a que le dio vuelta con el tanto de Giancarlo Carmona a los 61′. La superioridad rojinegra se seguía traduciendo en llegadas profundas al arco aliancista, y solo faltaba asegurar el pase a la final.

De esta forma, llegó a los 71′ una gran jugada individual de Christofer Gonzales. Tras eludir a dos rivales, ‘Canchita’ sacó un derechazo inatajable para Butrón, y el balón dio en el travesaño para luego entrar completamente. El bote hizo que la pelota salga del arco, pero Joel Alarcón simplemente dejó seguir como si no hubiese pasado nada. Lo demás ya es historia bien conocida: otro tanto de Janio y triunfo blanquiazul en una tanda de penales insólita por las ejecuciones de Melgar.