Barcos y Lavandeira: de ser rechazados por la ‘U’ a estar cerca de darle un título a Alianza

Alianza Lima consiguió un gran triunfo ante Ayacucho FC y llegó a la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. A lo largo de la campaña, Hernán Barcos y Pablo Lavandeira han sido las figuras del cuadro blanquiazul y han colaborado con una gran cantidad de goles.

Curiosamente, ambos futbolistas fueron rechazados por Universitario de Deportes, el eterno rival del club victoriano, hace algunas temporadas.

Barcos y Lavandeira son los goleadores de Alianza en el 2022. Foto: Alianza Lima

A inicios del 2021, el ‘Pirata’ fue ofrecido al conjunto crema como refuerzo para la Copa Libertadores. Sin embargo, los de Ate prefirieron contratar a Enzo Gutiérrez.

Un caso parecido fue el del uruguayo, quien vistió la camiseta merengue entre 2018 y 2019. No obstante, la dirigencia decidió no renovarle contrato para el siguiente año debido a que no estaba en los planes del técnico Gregorio Pérez , según declaró Raúl Leguía, entonces administrador del club.

Los números de Hernán Barcos y Pablo Lavandeira en Alianza

En el 2022, Hernán Barcos ha disputado 37 encuentros, en los que ha anotado 17 goles y ha brindado siete asistencias con la camiseta de Alianza Lima entre la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Por su parte, Pablo Lavandeira ha jugado 41 cotejos en ambos torneos, en los que registra 12 tantos y 13 pases de gol con el conjunto íntimo.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza?

Alianza Lima enfrentará a ADT de Tarma en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Este duelo se disputará el domingo 30 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.