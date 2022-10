Erick Osores revela que no transmitieron imágenes del ‘Pacto de Lima’ porque Chile pudo ir al TAS

Hace algunos años, la selección peruana obtuvo su pase al repechaje para el Mundial Rusia 2018 tras empatar 1-1 con Colombia. En los minutos finales de este duelo, ambas escuadras no arriesgaron el resultado y esperaron que pase el tiempo restante. A este hecho se le denominó el ‘Pacto de Lima’.

Ante ello, Erick Osores reveló que el programa “Fútbol en América” tenía imágenes exclusivas del diálogo entre los jugadores de estos dos países, pero que decidieron no transmitirlas para no perjudicar a la Bicolor.

“Voy a confesar algo. Esa vez Perú jugó en el empate con Colombia 1-1 y nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía, que es periodismo, pero miramos para a otro lado y no pusimos las imágenes”, indicó.

“No quisimos perjudicar y dar pie al rival. Si ponemos las imágenes, podemos hundir a Perú porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento, dijimos: ‘Metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial’. Y ¿sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer”, agregó el comunicador.

¿Cuándo es el próximo partido de Perú?

La selección peruana enfrentará a Paraguay el próximo 16 de noviembre a las 7.00 p. m. en el estadio Monumental. Posteriormente, jugará ante Bolivia tres días después en territorio altiplánico.