¿Cuándo juegan Chelsea vs. Salzburgo EN VIVO vía ESPN por la Champions League?

Chelsea vs. Salzburgo EN VIVO se enfrentan este martes 25 de octubre, a partir de las 11.45 a. m. (hora peruana), por la fecha 5 del Grupo E en la UEFA Champions League 2022-23. El encuentro se jugará en el Red Bull Arena (Salzburgo), con transmisión vía ESPN y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este y otros partidos con las formaciones iniciales, el relato de mejores jugadas y los videos de goles, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Chelsea vs. Salzburgo: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Salzburgo ¿Cuándo juegan? Martes 25 de octubre ¿A qué hora? 11.45 a. m. (Perú) ¿Dónde? Red Bull Arena (Salzburgo) ¿En qué canal? ESPN, ESPN 2

Los dos líderes del Grupo E se miden en un partido que puede asegurarle el pase a octavos de final al ganador. Los blues, punteros con siete unidades, le llevan solo una a los toros rojos, que serán locales en esta oportunidad.

Si uno de estos dos clubes gana y hay empate en el otro duelo (entre Milan y Dinamo Zagreb, ambos con cuatro puntos), el vencedor clasificará a la siguiente ronda. La ida de este Chelsea vs. Salzburgo, en Londres, terminó en empate 1-1 con goles de Raheem Sterling y Noah Okafor.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Salzburgo?

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Perú: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Paraguay: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmite Chelsea vs. Salzburgo?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

España: Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver Chelsea vs. Salzburgo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Salzburgo por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de Chelsea vs. Salzburgo

Chelsea 1-1 Salzburgo | 14.09.22

Salzburgo 3-5 Chelsea | 31.07.19.

Alineaciones probables de Chelsea vs. Salzburgo

Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Cucurella; Azpilicueta, Jorginho, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang.

Salzburgo: Köhn; Dedić, Solet, Pavlović, Wöber; Gourna-Douath; Seiwald, Sučić, Kjærgaard; Okafor, Šeško.

¿Dónde ver Chelsea vs. Salzburgo?

El escenario de este compromiso será el Red Bull Arena, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Salzburgo con capacidad para más de 30.000 espectadores.