Martín Távara es acusado de violencia física y psicológica por su expareja Angye Zapata

Martín Távara, futbolista de Sporting Cristal, acaba de ser acusado de violencia física y psicológica por su expareja Angye Zapata. La denuncia fue realizada por la bailarina en sus redes sociales, en las que mostró una serie de pruebas.

“Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y eso me costó demasiado caro”, escribió en su cuenta de Instagram.

Angye Zapata sobre Távara. Foto: Instagram

Además, la también actriz cómica reveló algunas conversaciones en las que el centrocampista del cuadro celeste la amenaza con encontrarla y atentar contra ella. Finalmente, indicó que iniciará un proceso legal contra el futbolista nacional.

Chats reveladores de Angye Zapata y Martin Tavara. Foto: captura Instagram

Martín Távara fue denunciado por violencia anteriormente por otra expareja

Esta no es la primera que vez que Martín Távara es acusado de violencia física y psicológica. En el 2020, Yomira Peña, madre de la hija del futbolista de Sporting Cristal, lo denunció por maltrato en el programa “Amor y fuego”.

“Al principio fue todo bonito, un caballero, atento, pero luego fue cambiando. En enero del 2019 fue la primera vez que me jaló el cabello porque no le quise dar mi celular. Me quise ir del departamento y no me dejaba salir”, declaró.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).