Real Madrid confirma baja de ‘Fede’ Valverde tras criminal rodillazo del ‘Papu’ Gómez

En la victoria del Real Madrid por 3-1 contra Sevilla por LaLiga Santander, el argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez lastimó fuertemente a Federico Valverde con un rodillazo en la pierna. Este impacto dejó al uruguayo cojeando y provocó que no sea considerado por Carlo Ancelotti para el próximo partido de Champions League 2022-23.

¿'Fede’ está lesionado? Mina Bonino, esposa del charrúa, dio a conocer la situación del futbolista: “Se siente bien, pero no sabemos realmente si está bien. Es un golpe y fue duro, como tal hay que ver cómo evoluciona. No creemos que sea nada, pero no podemos confirmarlo” , indicó en Twitter.

Asimismo, el diario español Marca mencionó que el merengue “no está lesionado, solo tiene el golpe”. Este domingo, el jugador pasó por pruebas y se le diagnosticó un dolor muscular, informa As. Sin embargo, volvería al ruedo para la próxima fecha de LaLiga.

Valverde baja para Champions League

Para evitar complicaciones, ‘Carletto’ decidió no llamar al ‘Pajarito’; sin embargo, no será la única baja del Madrid para la Liga de Campeones, ya que tampoco podrán contar con su goleador y nuevo Balón de Oro Karim Benzema.

“‘Fede’ Valverde tiene un golpe en la pierna. Le molesta un poco y tenemos que ver. No sé si se puede recuperar para el martes, como no creo que va a recuperarse Karim. Creo que Karim volverá el domingo” , reveló el DT en conferencia de prensa.