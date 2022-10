Peruanos Daniella Rosas y Miguel Tudela triunfan en campeonato de surf en Brasil

¡Campeones peruanos! Daniella Rosas y Miguel Tudela obtuvieron el primer lugar en las categorías femenina y masculina, respectivamente, del Qualifying Series 5000 (QS5000) del Saquarema Surf Festival de Río de Janiero en Brasil este domingo 23 de octubre.

Con este triunfo, la imagen de Perú como potencia mundial en surf sigue creciendo. Los surfistas Daniella Rosas y Miguel Tudela vencieron a los brasileños Luana Silva y Joao Chianca, respectivamente en sus categorías, en la final.

La representante nacional venció a la brasileña Silva, exintegrante del Championship Tour, con 13,10 sobre 6.33 puntos, mientras que Tudela derrotó a Chianca, con un 13,50 sobre 12,56. Cabe mencionar que el peruano ganó su cuarto evento de forma consecutiva, después de celebrar en Galápagos, Iquique y Arica.

Los peruanos Tudela y Rosas vencieron a rivales brasileños en la final. Foto: WSLBrasil

En sus declaraciones posteriores para la World Surf League, Daniella Rosas agradeció al equipo peruano y a su familia por la victoria. “Todas las chicas estuvieron con un nivel altísimo. Traté de dar lo mejor de mí. Estuve en el heat 100%. Así no me haya adecuado tan bien a la ola como hubiera querido desde un principio, se dieron las cosas y estoy superfeliz de poner a Perú en el podio y poder ganar el evento”, señaló Rosas.

Miguel Tudela también se mostró emocionado. “Es increíble. Estoy sin palabras. Estoy agradecido con todos, con el Perú, mi novia, mi familia. Es algo que realmente no lo imaginaba así. Me imaginaba ganar, pero no de esta manera. Estoy feliz. Una victoria más. Cuatro de cuatro. Siempre soñando con eso, pero con el objetivo más grande, que es avanzar cada heat”, comentó el surfista luego de su exhibición.

Miguel Tudela lleva cuatro campeonatos ganados de los cuatro que ha jugado. Foto: captura de video/Marca Claro

Con esos resultados, tanto Rosas como Tudela lideran el ranking sudamericano de las QS (Qualifying Series): Miguel Tudela posee 14.000 puntos y Daniella Rosas registra 7.600.

Saquarema Surf Festival: peruanos en categoría ‘longboard’ lograron segundo lugar

En otros resultados del Saquarema Surf Festival, en longboard, María Fernanda Reyes y Sebastián Cárdenas lograron un meritorio segundo lugar.

María Fernanda Reyes se llevó el segundo lugar en longboard. Foto: Twitter

Por su parte, en la categoría junior, Sol Aguirre acabó en tercer lugar.