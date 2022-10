¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Guaraní EN VIVO vía Tigo Sports por la liga paraguaya?

Cerro Porteño vs. Guaraní EN VIVO se enfrentan en el estadio Antonio Aranda Encina, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (horario paraguayo), por la fecha 18 del Torneo Clausura 2022 en la Copa de Primera APF de Paraguay. El duelo se podrá ver vía Tigo Sports, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, con las alineaciones conformadas, marcador actualizado minuto a minuto y videos de goles.

Cerro Porteño vs. Guaraní: ficha del partido

Partido Cerro Porteño vs. Guaraní ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 23 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Antonio Aranda Encina ¿En qué canal? Tigo Sports

El margen de error se va estrechando para el Ciclón, tercero de la tabla de posiciones con 35 puntos, en su lucha por quedarse con el título del Clausura. Los azulgranas visitan al Aborigen, que se juega sus últimas chances de clasificar a la Copa Libertadores por el acumulado.

En la jornada previa, Cerro perdió como local el clásico frente al líder Olimpia por 2-1, resultado que dejó al Decano en lo más alto de la clasificación. Guaraní, por su parte, también cayó, a manos de Nacional, que se ubica segundo.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Guaraní?

Paraguay: 5.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs. Guaraní?

En territorio paraguayo, la transmisión del Cerro Porteño vs. Guaraní por TV estará a cargo del canal Tigo Sports, el cual tiene los derechos de esta temporada 2022 de la Copa de Primera APF.

¿Cómo ver Cerro Porteño vs. Guaraní ONLINE?

Para que no te pierdas el Cerro Porteño vs. Guaraní por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports, en la cual deberás registrar tus datos de cliente para poder disfrutar de todos su contenido deportivo (solo en Paraguay). En caso no tengas cómo acceder, también puedes informarte vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Cerro Porteño vs. Guaraní

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Gabriel Báez; Enzo Giménez, Ángel Cardozo Lucena, Robert Piris Da Motta y Braian Samudio; Federico Carrizo y Marcelo Moreno.

Guaraní: Devis Vásquez; Julio González, Fernando Román, Gustavo Vargas y Alcides Barbotte; Matías Segovia, Ariel Benítez, Diego Valdez y Walter Ortiz; Néstor Camacho y Fernando Fernández.

Últimos partidos de Cerro Porteño vs. Guaraní

Cerro Porteño 1-1 Guaraní | 21.08.22

Guaraní 1-2 Cerro Porteño | 08.05.22

Cerro Porteño 2-0 Guaraní | 19.02.22

Guaraní 2-2 Cerro Porteño | 04.12.21

Cerro Porteño 0-0 Guaraní | 19.09.21.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. Guaraní?

El escenario de este compromiso será el estadio Antonio Aranda Encina, recinto deportivo ubicado en Ciudad del Este, con capacidad para albergar a 28.000 espectadores.