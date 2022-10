El reciente desplante de Cristiano Ronaldo a su entrenador Erik Ten Hag no quedará sin sanción en Manchester United. Además de haber sido excluido de la convocatoria para el choque frente al Chelsea, el delantero portugués tendrá que pagar más de un millón de dólares como multa.

Según el diario británico Daily Star, el monto de la sanción impuesta por los diablos rojos a ‘CR7′ asciende a un millón de libras esterlinas, aproximadamente 1 115 000 dólares al cambio. El estratega ya había advertido que habría consecuencias para el luso por su actitud.

“Sí, Cristiano Ronaldo se negó a entrar contra el Tottenham (...). Tiene que haber consecuencias. Es importante para la actitud y mentalidad del grupo”, señaló hace unos días en conferencia de prensa.

El último miércoles, casi al final del partido que Manchester United le ganó 2-0 a los Spurs en el estadio Old Trafford, el ‘Bicho’ dejó la zona del banquillo y se dirigió a los vestuarios sin disputar un solo minuto de aquel cotejo. El hecho no pasó desapercibido para la prensa deportiva internacional.

Cristiano Ronaldo se disculpó

Poco después de su polémico gesto, Cristiano Ronaldo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para mostrar su arrepentimiento: “Siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y a veces nos dejamos llevar por el calor del momento”.

“En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción, nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, agregó el atacante.