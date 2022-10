Cesar Vigevani sobre Cienciano: “hay situaciones extra futbolísticas que no podemos controlar”

Mediante un comunicado, César Vigevani, ex director técnico del Club Cienciano, dedicó unas palabras a la hinchada y a los directivos que le permitieron estar al mando del cuadro imperial.

“Agradezco a Cienciano por haber confiado en mí, agradezco al hincha que siempre estuvo presente, a los jugadores por el esfuerzo, trabajo y entrega con el club, teniendo que jugar muchas veces hasta lesionados, y a toda la gente que me ha acompañado en este tiempo”, expresa parte del escrito.

Vigevani asegura que hubo situaciones no deportivas que escaparon de sus manos durante el tiempo que estuvo al frente del equipo. “ Lamentablemente hay situaciones extra futbolísticas que no podemos controlar y uno como Director Técnico no puede hacer nada, estas situaciones empañan todo lo realizado ”, escribió el técnico de fútbol.

En la parte final del comunicado, dedicó unas palabras de aliento a los hinchas del Cienciano, indicando que el objetivo está cumplido y que este domingo (23 de octubre) el Papá de América, seguramente, regalará un triunfo frente al Carlos Stein, por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Cabe recordar que Vigevani, el estratega argentino, había acumulado seis fechas consecutivas sin conocer victorias. Finalmente, el jueves 20 de este mes, los directivos del Cienciano comunicaron su salida del cuadro técnico.