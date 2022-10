[En Vivo] Liverpool vs. Nottingham: hora y canal de TV para ver el partido por la Premier League

¿A qué hora ver Liverpool vs. Nottingham EN VIVO? | Ambos equipos se enfrentan por la jornada 13 de la Premier League 2022-23. El duelo se disputa en el estadio City Ground, a partir de las 6.30 a. m. (hora peruana) y la transmisión está a cargo de Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que efectuará La República Deportes.

Liverpool vs. Nottingham: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Nottingham ¿Cuándo juegan? Sábado 22 de octubre ¿A qué hora? 6.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? The City Ground ¿Canal? Star Plus

Liverpool vs. Nottingham: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joseph Gomez, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Thiago Alcántara, Fabio Carvalho, Darwin Núñez y Roberto Firmino.

Nottingham: Dean Henderson, Serge Aurier, Steve Cook, Scott McKenna, Neco Williams, Ryan Yates, Remo Freuler, Orel Mangala, Morgan Gibbs-White, Brennan Johnson y Jesse Lingard.

¿A qué hora ver Liverpool vs. Nottingham EN VIVO?

La contienda entre Liverpool vs. Nottingham se jugará a las 6.30 a. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Colombia: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Perú: 6.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 7.30 a. m.

Paraguay: 8.30 a. m.

Chile: 8.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

Brasil: 8.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

España: 1.30 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Nottingham EN VIVO?

El cotejo entre Liverpool vs. Nottingham por la octava jornada de la Premier League se podrá sintonizar a través de Star Plus.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Paramount+, Pluto TV

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: Peacock.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Nottingham?

Para acceder a Star Plus y ver el Liverpool vs. Nottingham, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones con el fin de que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Liverpool vs. Nottingham ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Liverpool vs. Nottingham, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del choque y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

Liverpool vs. Nottingham: historial reciente

¿Dónde juegan Liverpool vs. Nottingham?

El escenario de este compromiso será el The City Ground, ubicado en la ciudad de Nottingham, Reino Unido. Dicho recinto cuenta se inauguró el 3 de septiembre de 1898 y cuenta con una capacidad para albergar a más de 30.000 espectadores.