No quiere depender de River Plate: los resultados que necesita Boca para ser campeón

Cierre de ‘candela’. El fútbol argentino tendrá uno de los finales más interesantes de los últimos años. Boca Juniors (51 puntos) y Racing de Avellaneda (50 puntos) son los dos clubes que cuentan con chances de llevarse la Liga Profesional.

El conjunto de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, tras el triunfo ante Gimnasia en La Plata, depende de sí mismo. De esta manera, una victoria ante Independiente en la Bombonera permitiría que los dirigidos por Hugo Ibarra griten campeón.

Boca Juniors sacó 3 puntos valiosos ante Gimnasia. Foto: Boca Juniors/Twitter

Sin embargo, en caso no pueda sumar de a tres contra el ‘Rojo’, la situación cambia de forma drástica. De lograr solo un empate, los xeneizes dependerían de su clásico rival, River Plate, ya que tendrían que esperar un empate o una victoria del cuadro de Marcelo Gallardo en el Cilindro.

En el peor de los escenarios, una derrota del elenco azul y oro en su cancha también lo haría depender del Millonario, pero esta vez solo les serviría que Racing sea derrotado para no quedar igualados en los más alto de la tabla.

¿Qué pasa si Boca y Racing igualan en puntos?

En caso ambas escuadras terminen con los mismos puntos en el primer lugar, el reglamento de la competición establece que debe jugarse un partido de desempate en cancha neutral.

¿A qué hora ver el Boca Juniors vs. Independiente?

Boca Juniors vs. Independiente se enfrentarán este domingo 23 de octubre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora argentina). La transmisión del partido estará a cargo de la señal de ESPN Premium y Star Plus. Asimismo, la organización del certamen dispuso que el Racing vs. River Plate se juegue en simultáneo.

Así marcha la tabla de posiciones en Argentina