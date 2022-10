Miguel Trauco confesó que Universitario intentó ficharlo, pero no aceptó por varias razones

Miguel Trauco fichó recientemente por el San José Earthquakes de la MLS tras tener un paso por el fútbol europeo, en el Saint-Étienne de la Ligue 1 de Francia. Antes de que se concrete su paso al fútbol estadounidense, el lateral izquierdo peruano estuvo varios meses sin conseguir club y trató de mantenerse en forma entrenando con Unión Comercio.

Llegada al San José Earthquakes

El futbolista de 30 años explicó cómo fue su llegada a la MLS. “Hablé con Marco (López) del club, de la ciudad, porque a estas alturas era importante para mí vivir en una ciudad que me brinde comodidades. En la última temporada no disfruté mucho el poder vivir en una ciudad que no tenía las comodidades que quería tener”, inició para Radio Ovación.

Repechaje ante Australia

Miguel Trauco expresó su molestia e incomodidad por lo que las personas hablaron tras quedar fuera del Mundial Qatar 2022. “Me molesta que la gente sea tan ligera en dar una opinión pensando que a nosotros no nos duele y no es así. Creo que muchos tomaron el tema del viaje, donde señalaron más a Cueva con el tema de los que viajaron, y fue un tema que nos molestó bastante porque agarran a dos personas, pero viajaron varios familiares”.

Cree en Juan Reynoso

El lateral izquierdo reveló que conversó con el estratega peruano y cree, sinceramente, en el trabajo que realiza. “No hay duda de lo que pueda brindar a la selección. Si llega a plasmar la idea que él tiene, va a ser una buena campaña. Hablamos por teléfono un poco de lo que va a hacer ahora y en esta buena etapa quisiera que sea de la mejor manera”.

Pudo llegar a Universitario de Deportes