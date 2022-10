Charles Oliveira vs. Islam Makhachev [EN VIVO]: ¿a qué hora empieza y dónde será la pelea por UFC 280?

Charles Oliveira vs. Islam Makhachev se enfrentarán este sábado 22 de octubre en el evento estelar de UFC 280 que se dará en el Etihad Arena de Dubái. El evento iniciará a las 10.00 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Star Plus. Asimismo, puedes seguir ONLINE GRATIS esta y todas las peleas a través de la web de La República Deportes.

Charles Oliveira vs. Islam Makhachev: ficha de la lucha

Lucha Charles Oliveira vs. Islam Makhachev ¿Cuándo es? Sábado 22 de octubre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Etihad Arena ¿En qué canal? Star Plus

Charles Oliveira vs. Islam Makhachev: ¿a qué hora es la lucha?

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Charles Oliveira vs. Islam Makhachev: ¿dónde ver la pelea?

Para ver la lucha por el Campeonato Peso Ligero de la UFC deberás sintonizar la señal de Star Plus. Conoce cómo acceder a la plataforma de streaming.

Charles Oliveira vs. Islam Makhachev: récord de los peleadores