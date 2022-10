‘Pepa’ Baldessari revela jugada maestra para nacionalizarse boliviano y no ser convocado

Horacio ‘la Pepa’ Baldessari es un exfutbolista argentino nacionalizado peruano que también cuenta con pasaporte boliviano. Esto le permitió poder ser convocado por cualquiera de estas tres selecciones. Sin embargo, nunca se pudo concretar y no llegó a disputar partido alguno representando a un país.

No obstante, el exdelantero de Sporting Cristal dio a conocer que, en varias ocasiones, la selección boliviana lo buscó para que pueda jugar las Eliminatorias. Luego de varios años, reveló cómo hizo para evitar ser convocado y explicó el porqué.

“Me nacionalizaron en dos días. Me hicieron de un pueblo chico llamado Arecaja. Lo hicieron porque venía un muchacho argentino y así yo liberaba cupo. Pero al final el compatriota llegó, vio todo y se regresó. Eso sí, muy decente porque devolvió la plata que le habían adelantado. El problema es que el hijo de **** me dejó boliviano (expresó entre risas)”, inició durante el programa “La fe de Cuto”.

Su jugada maestra para no ser convocado por Bolivia

La ‘Pepa’ dio a conocer cómo hacía para no ser llamado por la Verde. “Cada vez que venía una fecha de Eliminatorias me hacía el lesionado para que no me convoquen. Es que en esa época la selección se comía de a ocho”, agregó.

Baldessari se retiró del fútbol en 1993 con la camiseta de Sporting Cristal, equipo en el que es bastante recordado por sus goles y el campeonato peruano de 1991.