FBC Melgar recupera la punta y a Bernardo Cuesta

Ayer hubo dos buenas noticias para el FBC Melgar. La derrota de Sporting Cristal, 2-1 ante Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo. Eso permitió que el equipo arequipeño recupere, luego de varias fechas, el primer lugar en el puntaje acumulado.

Con el triunfo del miércoles ante Sport Boys, sumaron 74 puntos y los capitalinos se quedaron con 73. Si es que terminan el torneo siendo primeros o segundos clasificarán directamente a la final de este año ya que son ganadores del Torneo Apertura.

A los rojinegros les resta jugar dos partidos. El lunes a las 15.00 en Piura ante el sorprendente Atlético Grau y el próximo fin de semana ante Alianza Sullana en Arequipa. La otra buena noticia es que el goleador Bernardo Cuesta volvió a los entrenamientos.

Por una infección estomacal, no pudo jugar en el empate ante Universitario en Lima y en el triunfo ante Boys en Arequipa.

No es confirmado que esté en la delegación que viajará al norte peruano, pero es seguro que el jugador pondrá todo de su parte para recuperar el físico perdido con cinco días de para.

“ Fue un virus estomacal que lo afectó. He conversado con él y me dijo que se le había desinflamado el estómago. Está un poco débil pero bien gracias a Dios. Aparentemente está mejorando bien. No sé si será como para que juegue la próxima fecha”, informó Gabriel Cuesta, padre del futbolista, para tranquilizar de alguna forma a los preocupados hinchas.

Bernardo estuvo presente en el estadio la noche del miércoles y festejó los goles de sus compañeros como si fueran suyos. Al finalizar abrazó y felicitó a los que anotaron los goles: Ibérico y Bruno Portugal.

Este es un buen año para el ídolo melgariano ya que terminó como goleador de la Copa Sudamericana con 9 anotaciones, lleva 12 en la Liga 1 y es seguro que es pieza clave en la ofensiva del equipo. Ostenta 154 goles con la divisa melgariana y tiene contrato con el club hasta el 2024.

Protesta de Lavallén

El entrenador del FBC Melgar, Pablo Lavallén, mostró su molestia al saber que el compromiso ante Atlético Grau, no será televisado. “Nos queda esperar que la gente que sea designada para dirigir el partido lo haga de la mejor manera. No hemos tenido buenas experiencias cuando no trasmiten nuestros partidos de visita. Para el partido ante Grau tenemos cero garantías”.

“El fútbol es un negocio que deja plata, la conveniencia que deja dinero está enfocada más a determinados equipos que no son los de provincias”, disparó con todo.