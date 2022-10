Prensa brasileña asegura que Avaí perdió la paciencia con Guerrero: “No puede jugar un tiempo”

Mal presente. La estadía de Paolo Guerrero en Avaí parece llegar a su fin. A la complicada situación del conjunto blanquiazul en el Brasileirao, se sumaron las críticas hacia el goleador histórico de la selección peruana y la prensa local no ve con optimismo su continuidad en la institución.

En ese sentido, el periodista Polidoro Júnior, quien fue uno de los primeros en confirmar su fichaje, remarcó que el estado físico del artillero de 38 años no es el mejor y desde el club no existiría la intención de ampliar el vínculo más allá del 2022.

“La contratación de él (Paolo Guerrero) fue una noticia resonante. Sin embargo, en el campo no terminó por llenar las expectativas. Paolo no ha marcado un gol con el Avaí. Yo creo que su historia con el equipo será corta y sin sucesos”, manifestó el comunicador brasileño en diálogo con Latina.

Como es conocido, el León se ubica en la penúltima casilla del certamen local con 28 unidades y, por ahora, en zona de descenso directo. A este escenario se suma la nueva lesión que sufrió el incaico en su rodilla, la cual lo privó de ver acción en los últimos compromisos.