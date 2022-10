FBC Melgar: Cuesta está mejor, pero nadie asegura que juegue el lunes ante Grau

Por una infección estomacal, el goleador del FBC Melgar Bernardo Cuesta no pudo jugar en el empate ante Universitario de Deportes en Lima y en el triunfo ante Sport Boys en Arequipa. Felizmente, para los intereses mistianos, el delantero está recuperado y volvió a los entrenamientos. Esto no significa o asegura que disputará el cotejo del lunes ante Atlético Grau en la calurosa ciudad de Piura.

“ Era un virus estomacal que lo afectó. He conversado con él y me dijo que se le había desinflamado el estómago. Está un poco débil, pero bien gracias a Dios. Aparentemente, está mejorando bien. No sé si será como para que juegue la próxima fecha ”, informó Gabriel Cuesta, padre del futbolista, para tranquilizar de alguna forma a los preocupados hinchas.

Bernardo estuvo presente en el estadio la noche del miércoles y festejó los goles de sus compañeros como si fueran suyos. Al finalizar, abrazó y felicitó a los que anotaron los goles, Iberico y Bruno Portugal.

Este es un buen año para el ídolo dominó, ya que terminó como goleador de la Copa Sudamericana con nueve anotaciones, lleva 12 en la Liga 1 y es seguro que es pieza clave en la ofensiva del equipo. Ostenta 154 tantos con la camiseta melgariana y tiene contrato con el club hasta el 2024.

Para el partido ante Atlético Grau en Piura, este lunes a las 3.00 p. m., el entrenador Pablo Lavallén recuperará a Horacio Orzán, Paolo Reyna y Jean Pierre Archimbaud, ya que cumplieron una fecha de suspensión.