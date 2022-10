Cristiano Ronaldo y su arrepentido mensaje tras retirarse del Old Trafford en pleno partido

Minutos antes de que finalice el partido entre Manchester United y Tottenham, Cristiano Ronaldo, quien no fue titular ni jugó ni un solo segundo del compromiso, se paró de la banca, bajó las escaleras y se marchó a los camerinos del Old Trafford.

Esta acción no fue pasada por alto y la institución de los res devils optó por castigarlo económica y deportivamente. “El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea por Premier League”, compartió la institución.

Debido a ello, el ‘Comandante’ utilizó sus redes sociales para mostrar un mensaje de arrepentimiento por lo sucedido en el ‘Teatro de los Sueños’.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”, comenzó su comunicado.

“Empecé muy joven, los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por lo tanto, más adelante, siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado”, prosiguió.

Sin embargo, luego reconoce que es difícil mantener ese ejemplo del que habla: “Desafortunadamente, eso no siempre es posible y a veces el calor del momento saca lo mejor de nosotros”.