CR7 abandonó a su equipo y ten Hag prefirió no hablar del tema: “Estamos celebrando”

Una nueva polémica. Manchester United se recuperó de su mal arranque y con el triunfo ante el Tottenham logró acercarse a los primeros lugares de la Premier League. Sin embargo, pese a la victoria por 2-0 ante los Spurs, el protagonista del partido fue Cristiano Ronaldo, y no necesariamente por su accionar dentro del campo de juego.

Como se recuerda, el portugués no estuvo entre los titulares y abandonó el campo de Old Trafford a pocos minutos de culminar el compromiso para dirigirse a los vestuarios. Esto llamó la atención de los espectadores y la prensa no dudó en consultarle al entrenador Erik ten Hag sobre lo acontecido.

“Estaba allí, lo he visto, pero no hablé con él. No presto atención a eso. Me ocuparé del tema de Cristiano Ronaldo mañana, no hoy. Ahora estamos celebrando la victoria. Quiero mantener el foco en el equipo. Fue magnífico lo de los 11 jugadores, también la actuación de los suplentes que entraron”, manifestó en conferencia de prensa.

Asismismo, al ser consultado sobre el motivo para dejar en el banco a CR7, el técnico neerlandés explicó que esta decisión tuvo argumentos tácticos.

“Contra Tottenham necesitábamos una buena presión, recuperar arriba para poder crear chances. Necesitábamos jugadores que presionen y tengan dinámica en ofensiva. Por eso, Rashford convenía para este juego, al igual que los últimos 20 minutos ante Newcastle. Desde el momento que entró cambió el partido, creó más espacios y otros jugadores se beneficiaron”, agregó.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el artillero de 37 años realiza un desplante. En plena pretemporada, mientras se disputaba el amistoso ante Rayo Vallecano, el jugador decidió retirarse al no ser considerado desde el inicio. Hecho que el estratega calificó de “inaceptable”.