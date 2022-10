Gonzalo Núñez arremete contra Farfán por seguir cobrando sin jugar: “No tiene sangre en la cara”

A pocas horas del encuentro decisivo entre Alianza Lima vs. Binacional, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, se conoció que Jefferson Farfán habría concentrado de cara a este trascendental duelo y podría tener minutos al mando del técnico blanquiazul, ‘Chicho’ Salas. Este sería su segunda justa en la temporada.

En el programa deportivo de YouTube “A presión”, el periodista Mauricio Loret de Mola mencionó que la ‘Foquita’ concentró con sus demás compañeros y podría jugar ante la escuadra de Binacional. “Es cierto que el cuerpo médico de Alianza Lima lo dio de alta y solo puede jugar 20 minutos”, detalló.

En ese sentido, el comentarista deportivo Gonzalo Núñez arremetió contra el atacante blanquiazul por solo haber disputado un partido en el año y seguir cobrando. “Está haciendo puntos para cobrar, si no ha jugado en todo el año. ¿Cuántos partidos ha jugado en el año? Este sigue cobrando a esta altura. No jo***, hue***. Hay que tener un poquito de sangre en la cara. Es como que yo no tenga voz y venga solo para mover la cabeza. Como hace Leao Butrón (risas)”, puntualizó.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Binacional?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Deportivo Binacional será este jueves 20 de octubre y está pactado para las 8.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Deportivo Binacional?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. Deportivo Binacional será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.