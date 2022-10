Roberto Martínez dio detalles de cómo vivió su tratamiento del cáncer de mama

Roberto Martínez Vera-Tudela fue uno de los jugadores más icónicos de Universitario de Deportes durante la época de los 90, misma en la que levantó tres campeonatos nacionales con camiseta crema para volverse referente del club. Sin embargo, no todo fue felicidad para el jugador durante esos años, puesto que padeció de cáncer de mama casi a principios del nuevo milenio (2000).

Durante una conversación para RPP, el exfutbolista dio detalles de lo que vivió. “Yo sentía como un ‘bultito’ siempre ahí (mama), no le daba importancia y no me dolía tampoco; pero después me toqué por la axila y también sentí otro ‘bultito’ por ahí”, inició.

“Cuando fui a pasar los exámenes y vi que había primero un médico, después venía otro doctor y había como tres o cuatro. Me llevaron a una oficina y me dijeron que definitivamente tengo ganglios en el cuello”, prosiguió.

El exfutbolista peruano contó que fue difícil ese momento en su vida. “Para un hombre, empezar a hacer solamente los exámenes de mama es un poco difícil porque no tenemos mucha mama. Es un tema hasta psicológico porque te aprietan, te meten a las máquinas para ver y no es común decir que tengo cáncer de mama siendo varón”, explicó.

¿Los hombres pueden padecer de cáncer de mama?

De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 0,5% y 1% de casos afecta a los varones y el tratamiento es el mismo que se aplica en las mujeres.