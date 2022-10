Exagente de Neymar revela cómo Messi evitó el fichaje del brasileño por el Real Madrid

En medio del juicio que afronta Neymar —al ser acusado de estafa por parte de la empresa DIS—, uno de los personajes que se presentaron a declarar ante las autoridades españolas fue su exagente. Wagner Ribeiro trabajó con el brasileño y fue testigo de cómo se desarrolló su cuestionado fichaje por el FC Barcelona en el 2013.

Como se recuerda, Paulo Nasser, abogado de la compañía que poseía el 40% de los derechos económicos del atacante durante su etapa en el Santos, denunció al futbolista y a su padre por defraudar a DIS. Ante este escenario, el exrepresentante del ‘10’ parisino reveló detalles de la negociación y sorprendió al relatar el rol que cumplió el argentino Lionel Messi.

“El Madrid quería a Neymar, hizo muchas propuestas, y el Barcelona también. Siempre que el Madrid hacía una propuesta, el Barcelona la cubría. El Madrid se retira de la puja cuando hay una conversación con Messi para que fiche por el Barza. Messi fue fundamental para el fichaje”, fueron las declaraciones que recogió la prensa española.

Lionel Messi y Neymar ahora juegan juntos en el PSG. Foto: AFP

Asimismo, precisó que decidió alejarse tras la elección de ‘Ney’. “Cuando Neymar padre se muda a Europa, dejo de ser agente de Neymar, tras la transferencia al Barcelona. No participé en la transacción: Cury y Raúl (quienes participaron), tenían relación con Sandro Rosell. Yo quería el Real Madrid y me retiré de la operación. No he recibido ni un céntimo del Barcelona”, agregó.