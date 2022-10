‘Checho’ sobre hincha que pidió autógrafo a Redmayne: “No lo dejo entrar a ningún partido de Perú”

Hace unas horas, se hizo viral la foto de un hincha peruano junto a Andrew Redmayne, portero de Australia, a quien le pidió que le firme su camiseta de la Bicolor. Esto trajo muchas opiniones divididas; por un lado, está la gente que tomó con humor el momento, mientras que otros consideraron inapropiado o incluso una burla para Perú.

Uno de estos últimos fue el exfutbolista Sergio ‘Checho’ Ibarra, quien arremetió contra el aficionado y habló del jugador australiano. “El arquero payaso, de Australia, el que empezó a hacer (imita los movimientos de Redmayne), que tapó el penal en el repechaje y clasificó a Australia al Mundial de Qatar, firmó una camiseta de Perú en un entrenamiento. Yo a este hincha no lo dejo entrar a ningún partido de Perú”, inició para Latina.

‘Checho’ considera un exceso la publicación de Redmayne

Días antes de este suceso, el jugador de Australia publicó una foto en sus redes sociales. En ella aparece bebiendo un tradicional café peruano. Esto no fue bien tomado por Ibarra, quien incluso lo acusó de sacar cacha.

“El arquero, del que no quiero recordar su nombre, porque se me sale el alma, sacó una foto en Instagram, donde estaba tomando un cafecito peruano, y este hincha posteó la foto ‘arquero Redmayne disfrutando de un delicioso café peruano’. El café peruano es de lo mejor que hay, pero lo de él es cacha; no me vengan a decir que no”, añadió.

“Es bueno el café peruano, pero él lo hace en doble sentido, ¿y qué idea tuvo este hincha peruano? Después dicen que los hinchas peruanos son los mejores del mundo. Si llega a pasar eso en Argentina, Brasil, lo queman vivo a este hincha. Quiso hacer una broma, pero no sé…”, continuó.