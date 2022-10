Luis Alayza: “No puedes ser un piloto de rally en el Perú si no corres Caminos del Inca”

A nivel mundial, el Rally Dakar es la mayor competición de carreras de autos. Sin embargo, si nos centramos solo en territorio peruano, el máximo evento es el Rally Caminos del Inca. Luego de dos años de ausencia por la pandemia de la COVID-19, este concurso de carros se reanudará y celebrará la edición número 50, la cual inicia este viernes 21 de octubre.

Previo a la inauguración de esta competición, La República conversó con el vigente ganador de la última edición, Luis Alayza, quien nos habló sobre su amor por el deporte de los fierros y lo que se verá en la fiesta nacional del automovilismo peruano.

¿Quién es Lucho Alayza?

El piloto de autos de 37 años tiene 20 años de experiencia en el automovilismo. Además, ha competido 15 veces el Rally Caminos del Inca, siendo ganador de su categoría hasta en 6 oportunidades. En el 2019, fue el triunfador absoluto de la general. Si bien para algunos ser piloto significaría una pérdida del tiempo, para Luis Alayza este deporte le ha regalado diversas enseñanzas.

“Es un deporte que lo tomo con mucha tranquilidad porque te ayuda a resolver situaciones adversas. Cuando las cosas salen mal, uno se puede desesperar o puede mantenerse tranquilo para buscar el resultado”, comenta Lucho.

Su camino en el mundo de las ruedas del también presidente del Automóvil Club Peruano (ACP) no fue simple casualidad. Y es que Luis Alayza es hijo de uno de los mejores pilotos de autos a nivel nacional, Luis Alayza de Lozada, con quien ganó su primer Caminos del Inca con solo 18 años.

Luis Alayza ganó su primer Caminos del inca siendo copiloto de su papá a los 18 años. Foto: Instagram

“Ahora que estoy haciendo mi hoja de ruta de Caminos del Inca, he pasado por un montón de pueblos que yo escuchaba de niño por la radio en el colegio. Me escondía el audífono en la chompa para que no me vean. Entonces, oía la carrera porque mi papá corría y para nosotros en la casa era el evento del año”, recuerda entre risas.

Si bien nos cuenta que su hermana no heredó la pasión por este deporte, sus tíos sí lo hicieron y siguieron los pasos de su padre. Incluso, uno de ellos competirá con él en esta edición 50 de los Caminos del Inca.

“Por el lado de mi papá son cinco hermanos hombres. De todos ellos, cuatro han corrido Caminos del Inca y uno correrá esta edición que es Miguel Alayza. Él está compitiendo en la categoría TIL y corre con el mismo carro que tenía mi papá en los años 96, 97 y 98″, contó.

Luis Alayza ganó el rally Caminos del Inca como piloto en el 2019. Foto: Instagram

Fútbol y automovilismo: una sola carrera

Si bien hoy es conocido en el mundo de los fierros, el comunicador egresado de la Universidad de Lima nos revela que, antes de coger un timón con las manos, agarraba un balón de fútbol. Resulta que desde los 17 hasta los 19 años se desempeñó como futbolista y compitió en la liga de Cañete como arquero del Atlético Defensor Alayza, club fundado por los trabajadores de la Hacienda Arona y cuyo nombre es en honor a su abuelo.

“Subimos de tercera distrital de San Vicente a la segunda, pero ya no era sub-20, sino ya jugabas con sub-23. En Cañete son de 1,80 metros y era un poco más bravo jugar con ellos. Yo en la liga jugaba de arquero, pero después ya no, porque me fui a la Universidad en Lima”, nos comenta entre risas, mientras recuerda algunos episodios.

Luis Alayza es el presidente del Automovil Club Peruano (ACP) a sus 37 años. Foto: Luis Alayza

Si bien son disciplinas deportivas distintas, tal parece que el lenguaje y las estrategias son parecidas. El confeso hincha de Alianza Lima se animó a dar detalles para este Rally Caminos del Inca y lo asemeja a un partido de fútbol.

“Es un poco como que hay que hacer los puntos y tener que salir a buscar el empate en Brasil, porque no vas a salir a jugar y ganarle. Hay que saber usar la estrategia. Entonces, tienes que ir y buscar a esperar a los penales”, asocia Luis Alayza.

Caminos del Inca

“Yo veía los Caminos del Inca como un monstruo muy difícil para poder acabar y, con el paso de los años, pude ganar mi categoría y quedé segundo en la general en el 2012. Ahí me di cuenta que yo sí podía controlar la carrera”, son las primeras palabras de Luis Alayza sobre el rally.

El vigente ganador de Caminos del Inca se muestra entusiasmado por el inicio de la edición número 50, el cual contará con 140 participantes (récord histórico). Estarán experimentados pilotos del país, como Nicolás Fuchs, Raúl Orlandini, los hermanos Richard y Ronmel Palomino, entre otros.

“No hay presión (de ganar), lo que sí pasa es que a la hora que tú ya ganas los Caminos del Inca, entras a la lista de los favoritos. Entonces, tus auspiciadores esperan a que vuelvas a ganar, pero hay que decirles: ‘Oye no estoy yendo con el carro de la configuración para ir a pelear la punta. Puedo volver a pelearla, pero no depende tanto de mí’”, confesó.

Nicolás Fuchs, Raúl Orlandini, entre otros, serán algunos de los pilotos que competirán en los Caminos del Inca.

Antes de finalizar la entrevista, Luis Alayza envió un mensaje a los futuros pilotos de auto y a los que ya forman parte de este deporte, pero aún no se animan a participar de esta fiesta nacional del automovilismo.

“En el Perú, tú no puedes ser un piloto de rally si no corres los Caminos del Inca. Eso es inaceptable. Porque aquí en el país, lo que te da la gloria deportiva es ganar este rally. Los Caminos del Inca es una fiesta nacional y tú tienes que buscar ganarla, ya que es el trofeo más importante que tú puedes tener en tu vitrina”, puntualizó.

“Yo he sido campeón nacional de la federación seis veces y nadie sabe eso, a nadie le importa, eso está para mí. Pero si ganas Camino del Inca, ese día eres otro piloto, ya estás en la vitrina de la afición”, concluyó.

Ruta de la edición 50 del Rally Caminos del Inca. Foto: Facebook

De esta manera, el popular ‘Lucho’ Alayza se despidió. En tanto, invitó a todos los lectores de La República a que puedan seguir la edición 50 del rally, que inicia este viernes 21 de octubre y finaliza el 1 de noviembre.