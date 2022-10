¿Qué fue de Gabriel Batistuta, el máximo anotador de Argentina en Mundiales por encima de Messi y Maradona?

A puertas del inicio de Qatar 2022, se habla mucho de que la selección argentina es una seria candidata a levantar la Copa del Mundo. La historia recuerda que la Albiceleste siempre compitió y, cómo no recordar a Gabriel Batistuta, uno de los delanteros más sobresalientes que tuvo el país en la máxima competición futbolística.

‘Batigol y ‘Bati’ fueron algunos de los sobrenombres que le pusieron por su potencia y gran habilidad para perforar las redes. Sus inicios se remontan a su primera escuela de fútbol: Newell’s Old Boys de Rosario. Debutó en primera en la temporada 88/89, luego lo contrató River Plate y posteriormente Boca Juniors.

Fue en el Xeneize el club en el que alcanzó un gran nivel, lo que le permitió llegar a la Fiorentina, equipo con el que se convirtió en ídolo al ser el segundo máximo anotador con 207 goles, solo por debajo de sueco Kurt Hamrin, que registra 208. Asimismo, pasó por la Roma y el Inter de Milán para finalizar su carrera en el Al-Arabi de Qatar.

Durante su actividad como futbolista, probablemente no haya tenido una gran batalla como sí la tuvo después de colgar los zapatos. Según relató en 2014 para TyC Sports, sufría de dolores crónicos en los tobillos: “Dejé el fútbol y, de un día para otro, no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar”.

El dolor y la angustia lo condujeron a que ese mismo año pase por el quirófano para colocarse una prótesis y así reemplazar su tobillo izquierdo maltrecho después de 25 años.

‘Bati’ es uno de los ‘9′ más recordados en Argentina. En tres Mundiales disputados —Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002—, anotó 10 goles y, hasta ahora, ningún otro jugador lo ha alcanzado, ni siquiera Maradona con ocho ni tampoco Messi con seis.

¿A qué se dedica Gabriel Batistuta actualmente?

Gabriel Batistuta se convirtió en mánager del Club Colón de Santa Fe y permaneció en el cargo hasta 2013. Es padre de cuatro hijos y en sus tiempos libres se dedica a participar de conversatorios y charlas por diferentes países junto a algunas marcas.

¿Qué problema padeció Gabriel Batistuta?

Lo dio todo en el pasto. Gabriel Batistuta padeció de severos dolores en el tobillo izquierdo después de retirarse del fútbol y ello lo motivó a que, el 17 de septiembre de 2019, sea operado para recibir una prótesis que alivió sus dolores.

Gabriel Batistuta fue operado para recibir una prótesis en el tobillo en 2019. Foto: Gabriel Batistuta/Facebook

¿Cuántos goles convirtió Gabriel Batistuta en Mundiales?

En los tres Mundiales que jugó Gabriel Batistuta, —Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002— pudo convertir 10 goles, que lo colocan hasta la actualidad como el argentino más goleador en las Copas del Mundo.