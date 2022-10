Luis Joao Farías es su nombre de nacimiento, pero todos lo suelen llamar Paolo Guerrero. Al igual que el ‘Depredador’, desde joven tuvo el sueño de convertirse en futbolista. Es por ello que a los 14 años dejó su natal Samanco para jugar en Chimbote, luego en Huaraz y, a los 21 años, en Comas, en el club Liga V de Collique de la Copa Perú. Si bien el sueño de su equipo de llegar a primera división acabó cuando fueron eliminados por Deportivo Municipal, para Farías, competir contra la histórica escuadra peruana, significó el momento en que su parecido con Guerrero se volvió noticia nacional.

Su gran similitud con el delantero de la selección peruana llegó a generar, incluso, una colisión múltiple de siete autos en Collique, según reveló Joao Farías a La República. “En alguna de las entrevistas de aquellos años, como había mucha prensa, los vehículos se paraban a mirar, y hubo un choque de siete carros. Fue algo gracioso en el buen sentido, pero también preocupante (...) Gracias a Dios no pasó nada y quedó en anécdota”, relató.

¿Quién es Joao Farías y cómo se hizo famoso por su similitud con Paolo Guerrero?

Luis Joao Farías nació en el distrito de Samanco, provincia de Santa, Ancash, en 1987, en una familia de pescadores. De muy joven se trasladó a la ciudad de Chimbote con el sueño de convertirse en futbolista. Posteriormente, viajó a la provincia de Huaraz y, tras cumplir 21 años, llegó a Lima.

El primer equipo que defendió fue uno originario de Cañete. En dicho club algunos futbolistas eran de Comas. Fue así que al año siguiente pudo unirse a la escuadra para jugar la Liga V de Collique. Por aquellos años, sus compañeros notaron su parecido con el ‘Depredador’, por lo que comenzaron a compararlo con el seleccionado nacional.

En 2012, tuvieron que competir con Deportivo Municipal. Jugaron dos partidos y en uno de ellos anotó un gol. Pero esta anotación no les alcanzó para superar al rival, por lo que terminaron eliminados de la Copa Perú. Según reveló Joao Farías a este medio, fueron ambos encuentros en el que su similitud con el atacante de Avaí Futebol Clube salió a relucir entre los hinchas del Deportivo Municipal.

Luego de ello, los medios lo comenzaron a buscar con la finalidad de saber más sobre su persona y confirmar que realmente es idéntico al capitán de la Blanquirroja. Posteriormente, Farías jugó en diferentes clubes peruanos, como Unión Huaral, CNI o Sport Áncash.

Joao Farías llamó la atención en 2012 por su parecido con Paolo Guerrero. Foto: composición LR/Transfermark/Joao Farías/Facebook

¿Qué fue de Joao Farías, el famoso doble de Paolo Guerrero?

Joao Farías jugó en Sport Áncash en 2019. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de la COVID-19, decidió volver a su ciudad y trabajar junto con su padre en la pesca. “Fui a visitar a mi familia, a mi pueblo (Samanco). Vi que la situación estaba mejor, ya que la pesca no había parado. Por lo que agarré los ahorros que tenía y compré algunas embarcaciones (...). Formé una pequeña empresa y me volví pescador”, declaró.

Según señaló Farías, el tiempo que pudo laborar en el mar le permitió volver a estar cerca de su padre y de sus familiares. Tras esto, con el regreso de las competiciones deportivas, delegó el negocio a su progenitor para poder volver al fútbol. Fue así que se unió al equipo Venus de Huacho. En esta escuadra jugó por algunos meses, pero al no haberse podido vacunar contra la COVID-19 a tiempo, tuvo que buscar otros proyectos.

Este año, ‘Paolo Guerrero de Comas’ ha decidido apoyar a nuevas promesas del fútbol a través de la ONG Pro Deporte Peruano Padre Antonio Colombo de Huacho, de la cual forma parte. En esta organización se desempeña como entrenador y gestor de jóvenes talentos del deporte.

Si bien Joao Farías actualmente no forma parte de algún club, él tiene la meta de volver retomar su faceta de futbolista. “Mi idea, luego de la pandemia, es jugar. Tengo un hijo de 5 años que todavía no me ve competir. Por lo que mi meta es competir en el máximo nivel, en la profesional o una final. Por ello, voy a luchar el próximo año para que mi menor me pueda verme jugar al fútbol”.

Joao Farías jugó en Sport Ancash y luego, durante varios meses, se dedicó a la pesca. Foto: composición LR/Joao Farías/Facebook

¿Joao Farías, famoso doble de Paolo Guerrero, audicionó para la serie de Netflix “Contigo Capitán”?

El recordado ‘Paolo Guerrero de Comas’ reveló a La República que, en su momento, “algunos amigos actores” le hicieron la consulta de postularse para el papel del delantero de la selección peruana en la serie de Netflix “Contigo Capitán”.

“Hice el intento (para obtener el papel de Paolo Guerrero), pero lastimosamente yo no soy actor. Creo que hubo muchas personas que también se presentaron a las audiciones y, bueno, eligieron al mejor (actor). (...) No he visto la serie, pero sé que el protagonista (Niko Ponce) es bueno en la actuación”, precisó.