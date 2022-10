Lakers vs. Warrios EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la NBA 2022-23?

¿Cuándo juega Lakers vs. Warrios EN VIVO? Este martes 18 de octubre inicia una temporada más de la NBA. Los de Lebron James enfrentarán a los Golden State Warrios por la Conferencia Oeste 2022-23, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), en el Chase Center, San Francisco. La transmisión estará a cargo de Star Plus y NBA League Pass. También podrás seguir las incidencias en la web de La República Deportes.

Tras una edición decepcionante, en la que se quedaron fuera de los play-offs, Los Angeles Lakers volverán a la carga de la mano de sus figuras LeBron James y Anthony Davis, quienes serán dirigidos por Darvin Ham. Para el inicio de la NBA, los Lakers no podrán contar con Thomas Bryant (esguince de pulgar), Troy Brown Jr. (molestias en la espalda) y Dennis Schroder (cirugía de pulgar derecho).

Lakers vs. Warrios: ficha del partido

Próximo rival: Golden State Warriors

Estadio: Chase Center, San Francisco

Día: Martes 18 de octubre

Hora: 9.00 p. m. (hora peruana)

Canal de TV: Star Plus y NBA League Pass.

¿Cuándo y a qué hora juegan Lakers vs. Warriors?

El partido entre Lakers vs. Warriors por la Conferencia Oeste 2022-23 está pactado para este martes 18 de octubre a las 9.00 p. m. (hora peruana).

Perú, México, Ecuador, Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 10.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 11.00 p. m.

¿En qué canal ver Lakers vs. Warriors?

La transmisión del Lakers vs. Warriors estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus para toda Latinoamérica. También podrás seguirlo en NBA League Pass.

¿Cómo ver Lakers vs. Warriors en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Lakers vs. Warriors, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.