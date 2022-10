Se acerca el Mundial Qatar 2022 y muchos comienzan a rememorar algunos de los momentos icónicos en la historia de la Copa del Mundo. Una de las imágenes más impactantes fue la de Luis Suárez mordiendo el brazo de Giorgio Chiellini durante la victoria de Uruguay 1-0 sobre Italia en la fase de grupos de Brasil 2014.

Ese partido fue muy importante, ya que marcó la clasificación de los ‘charrúas’ a los octavos de final y la sorpresiva eliminación temprana de los europeos. No obstante, muchos creen que, si el árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez hubiera expulsado al ‘Pistolero’, el destino del encuentro hubiera sido otro.

La mordida de Suárez dio la vuelta al mundo. Foto: Archivo Goal.com

Recordemos que Luis Suárez se salvó de la tarjeta roja y pudo terminar de jugar el partido. No obstante, las cámaras de televisión captaron el momento de la mordida, por lo que la FIFA actuó de oficio y lo sancionó por cuatro meses, dejándolo fuera de aquel Mundial.

¿Por qué Suarez no fue expulsado tras morder a Chiellini?

En una entrevista con el canal de Youtube, ‘Mundo Maldini’ del periodista español Julio Maldonado, el árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez reveló que no pudo ver el momento de la mordida debido a que la jugada se desarrollaba por otra zona del campo.

“La jugada se da por el sector izquierdo. La pelota tiene prioridad para mí en ese momento y había un uno contra uno donde Cavani mete un centro. Estaba mirando al otro lado viendo si había una mano o algo y cuando volteo al área veo a los dos jugadores en el suelo ”, sostuvo.

Sin embargo, Rodríguez admitió que sí se dio cuenta de que algo había pasado: “El asistente me dijo “falta” y en eso vi a Suarez agarrándose los dientes y a Chiellini mostrándome el brazo. Entonces le pregunté a los asistentes si sabían algo, uno me dijo que no sabía nada y el otro que solo saque amarilla, pero que tampoco vio nada. Fui con el cuarto árbitro y lo mismo”.

Ante la falta de evidencia y testimonios, el referí prefirió no arriesgarse, antes de mostrar una roja injusta:

“ No tenía forma de poder resolver, tampoco evidencias. Sentía lo que había sucedido, pero no sabía cómo explicarle a la gente ni al jugador la razón de mi decisión. Imagínate que hubiera sacado roja y la televisión decía que no había pasado nada. Solo me quedó basarme a la regla, tiro libre y que se juegue ”.

Chiellini mostró en vano las marcas de su cuello. Foto: archivo Infobae.