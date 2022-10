‘Conejo’ Rebosio reveló que ‘Kukín’ Flores logró algo en el Callao que no hizo ningún político

El exjugador Miguel ‘Conejo’ Rebosio tuvo una gran carrera, ya que perteneció al equipo de Sporting Cristal que casi sale campeón de la Copa Libertadores 1997, paseó su fútbol por la liga española y disputó por la selección peruana. Asimismo, logró pertenecer al Sport Boys. Incluso, fue capitán.

‘Conejo’ tuvo una entrevista con el periodista deportivo Giancarlo Granda en su programa “Tiempo muerto”, a través de la plataforma de YouTube. En esa charla, el exfutbolista comentó un hecho que sucedió tras la partida de su gran amigo ‘Kukín’ Flores.

“El Boys es un sentimiento de barrio, no es como un Alianza Lima o Universitario. Viene un arrastre de familia o porque vives en el Callao. El día que fallece ‘Kukín’ Flores, ahí los barrios estaban partidos, no se podían ver entre ellos. ‘ Kukín’ fue el único personaje del fútbol chalaco que unió a todos, niños de 8 años que no habían visto a mi compadre lloraban . Eso no lo ha hecho ningún político. Callao lloró. Lo siguen teniendo a Carlitos como un símbolo de Sport Boys”, puntualizó.

