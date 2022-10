Desde los ataques a Luis Tejada hasta Kevin Quevedo: los casos de racismo en la Liga 1 y sus sanciones

En estos momentos se debería hablar sobre la final del Torneo Clausura; sin embargo, una vez más, los actos de racismo terminan empañando la fiesta deportiva. El último fin de semana, Kevin Quevedo fue víctima de un hecho lamentable, luego de que un aficionado de Universitario le lanzara un plátano en el estadio Monumental de Ate. La cuestionable acción provocó críticas en diversos personajes, quienes condenaron este acto.

Tras lo sucedido, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) inició un proceso disciplinario contra el cuadro crema.

Ante los recientes hechos, en la siguiente nota te contamos los casos de racismo más sonados en el fútbol peruano y las sanciones que recibieron los clubes involucrados.

Luis Tejada

El delantero panameño es uno de los futbolistas que más tuvo que enfrentar estos actos racistas. En la temporada 2014, cuando defendía la camiseta de la Universidad César Vallejo recibió insultos por parte de los hinchas de Sporting Cristal. El 25 de octubre de aquel año, los poetas se enfrentaban a los celestes en el Alberto Gallardo, cuando, al minuto 61, el popular ‘Diente de oro’ intentó abandonar el terreno de juego.

Luego de varios minutos, Tejada decidió volver a la cancha. No obstante, se advirtió a los hinchas que no debían agredir verbalmente al panameño.

La Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional sancionó a los celestes con una multa de 2 UIT (7.600 soles). Además, jugaron contra Cienciano con la tribuna de oriente vacía.

Sin embargo, esta no fue la única vez que Luis Tejada fue víctima de racismo. Al año siguiente (2015), cuando defendía la camiseta de Juan Aurich, los hinchas de Cienciano insultaron al panameño. Este, visiblemente enojado, lanzó el balón a las tribunas.

Dicha situación hizo que el árbitro le muestre la amarilla. El ‘Pana’ decidió dejar el terreno de juego y no volvió más.

Los chiclayanos terminaron el partido con 10 hombres, ya que el técnico Roberto Mosquera había hecho sus tres cambios.

Por dicha agresión, la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Peruano (CJ-ADFP) determinó que el ‘Papá' juegue un encuentro a puertas cerradas (ante Municipal) y pague la suma de 10 UIT (38.000 soles).

Jhoel Herrera

En el 2015, se vivió otro acto racista, pero esta vez al futbolista Jhoel Herrera. En la semifinal ante Melgar, el exjugador de Real Garcilaso recibió insultos de la hinchada del Dominó. Lejos de retirarse del campo, se levantó la camiseta, golpeó el pecho y besó sus brazos.

La FPF prohibió a Melgar vender entradas en la tribuna de occidente y en el área de las butacas del Estadio Monumental de la UNSA. Esto, para la final de aquel año ante Sporting Cristal. Además, lo sancionó con una multa de 5 UIT (19.250 soles).

Fabiola Herrera, hermana del futbolista, también fue víctima de este tipo de discriminación estructural en el 2018 cuando jugaban La Cantera y Sport Girls.

Al mismo estilo que Jhoel Herrera, la delantera se quitó la camiseta y besó su brazo. ”Yo atiné a sacarme la camiseta y besar mi piel. No me sentí bajoneada, eso me hizo más fuerte”, mencionó en aquel entonces.

Real Garcilaso y su publicidad racista

Si bien este hecho no se dio dentro del terreno de juego, sí sucedió en la previa del partido Real Garcilaso vs. Alianza Lima en el 2015. En la web del ahora club Cusco FC, apareció la imagen de un mono detrás del escudo del conjunto blanquiazul. Esta publicación generó la reacción de los hinchas y el cuadro imperial tuvo que salir a pedir las disculpas del caso.

La Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Futbol profesional (ADFP) sancionó al equipo cusqueño con la ausencia de público en el partido ante los íntimos.