Mourinho no se arrepiente del trato que tuvo con Benzema en el Real Madrid: “Fui duro con él”

Karim Benzema ganó el Balón de Oro por primera vez en su carrera y desató distintas reacciones en el mundo del fútbol. Si bien el delantero francés tuvo una temporada 2021-22 de ensueño, en la que ganó la Liga Santander y la Champions League con el Real Madrid, no siempre tuvo buenos momentos con el cuadro merengue.

Mucho de esto lo sabe José Mourinho, técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013, que tuvo al ‘Gato’ en su plantilla y sabe que el exjugador del Lyon ha tenido que atravesar distintas dificultades para ser el delantero que es hoy.

“Cuando yo era su entrenador, era un futbolista con mucho talento, en busca de su identidad como jugador de altísimo nivel, con las ambiciones adecuadas y la condición física adecuada. Quería que creciera lo más rápido posible y fui duro con él. Le corregí en todos los detallitos, el mínimo kilo de más y el mínimo minuto de retraso en el entrenamiento. No sé si influí en su desarrollo, solo él lo sabe, pero su carácter fortísimo le permitió progresar”, declaró para L’Equipe.

Benzema se consagró con el Balón de Oro tras su espectacular temporada con Real Madrid. Foto: EFE.

No solo un buen jugador, sino también una gran persona

“Karim es una gran persona, un tipo de equipo. No está obsesionado consigo mismo, no está obsesionado con el Balón de Oro, no es un tipo obsesionado con marcar más goles que A, B o C. Simplemente, es un tipo de equipo que hace mucho, de manera que el Balón de Oro se convierte en una consecuencia natural. Creo que es un tipo obsesionado con su equipo”, resaltó.

Es un jefe de equipo

“Me alegro mucho por él. Desde hace cuatro o cinco años es un hombre, el jefe del equipo que responde en los momentos clave que hacen historia. Es un futbolista fenomenal en el máximo de su potencial, físico, mentales y tácticos”, acotó.