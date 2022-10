Karim Benzema hace historia

Por: Luis Imaña

Luego de una temporada 2021-2022 de ensueño, Karim Benzema recibió el premio Balón de Oro 2022 a mejor jugador masculino. A lo largo de su carrera, el ‘Gato’ fue nominado a este reconocimiento en 11 ocasiones, en las que tuvo que conformarse con ver el trofeo desde su asiento.

Sin embargo, la labor realizada con el Real Madrid en la pasada campaña hizo al francés merecedor del galardón y no es para menos. El ‘9′ merengue se consagró no solo campeón de la Liga, sino también de la Champions League, torneos en los que fue el máximo goleador.

Tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Benzema tuvo la gran oportunidad de brillar con el artillero del cuadro español y no la desaprovechó. Acompañado de su madre e hijo, Karim Benzema subió al escenario, donde lo esperaba Zinedine Zidane, su extécnico en el club merengue, para entregarle el balón.

Leyendas. Zidane junto a Luis Figo y Ronaldo Nazário. Foto: difusión

“Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera”, declaró con emoción el atacante ‘galo’.

En segundo lugar quedó el delantero del Bayern Múnich, Sadio Mané, mientras que la tercera casilla fue ocupada por el mediocampista del Manchester City, Kevin de Bruyne.

El ‘Gato’ se encuentra más motivado que nunca tras la reciente victoria del Real Madrid por 3-1 frente al Barcelona por el clásico español, donde Benzemá se encargó de anotar el primer gol del encuentro.

Trofeo Yashin

Karim no fue el único jugador merengue que recibió un reconocimiento, ya que Thibaut Courtois ganó el premio al mejor guardameta, y superó a Alisson Becker (Liverpool) y Ederson (Manchester City), quienes quedaron segundo y tercero, respectivamente.

Además de su buena campaña bajo los tres palos de la valla madridista, el belga es una pieza clave en la obtención de la última Champions League en la final contra el Liverpool, encuentro en el que Courtois tuvo 9 atajadas cruciales.

El ‘cancerbero’ merengue viene recuperándose de una lesión en la espalda y con la mira puesta en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde intentará cobrarse su revancha tras el tercer lugar obtenido en Rusia 2018.

Trofeo Gerd Müller

A pesar de que Robert Lewandowski, uno de los mejores atacantes de la actualidad, quedó cuarto en el ranking para el Balón de Oro, no se quedó con las manos vacías.

El ariete polaco fue reconocido como el mejor goleador por su desempeño en la edición 2021-2022, en lo que fue su última etapa con el Bayern Múnich antes de fichar por el Barcelona.

Lewa consiguió anotar en la anterior temporada con el combinado ‘bávaro’ un total de 50 goles en 46 partidos. Desde que llegó al elenco azulgrana, Robert registra 14 anotaciones.

Trofeo Kopa

Además, Gavi, una de las mayores promesas del Barcelona, ganó el premio al mejor futbolista menor de 21 años, sucediendo a su compañero de equipo Pedro González López, más conocido como Pedri. Eduardo Camavinga (Real Madrid) y Jamal Musiala (Bayern Múnich) ocuparon el segundo y tercer lugar.

El mediocampista ‘culé’ de 18 años disputó en la pasada campaña un total de 47 partidos con el combinado catalán, de los cuales marcó 2 goles y dio 5 asistencias.

El jugador azulgrana también fue parte de la selección española, con la que debutó en octubre del 2021 y hasta el momento suma 12 encuentros, incluida la final de Liga de Naciones UEFA contra Francia, lo que significó su segundo partido internacional.

Mejor jugadora

Después de una tremenda campaña con el Barcelona, Alexia Putellas se llevó el Balón de Oro Femenino por segundo año al hilo. Es la primera jugadora que repite el premio desde su creación en el 2018.

La española llevó al Barza al título de la liga femenina y a la final de la Champions, donde cayó ante el Lyon. En segunda y tercera posición quedaron la inglesa Beth Mead (Arsenal) y la australiana Sam Kerr (Chelsea).

“Cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse intentar mejorar para ponerlo al servicio del equipo, y verme recompensada de esta manera me enorgullece”, señaló Putellas.