FBC Melgar elevó su voz de protesta contra actos racistas durante partido con Universitario

Para sorpresa de los presentes, el asistente técnico del FBC Melgar, Javier Claud, sacó de su bolsillo el plátano que le arrojaron a Kevin Quevedo y lo puso sobre la mesa donde ofreció una conferencia de prensa.

El asistente de Pablo Lavallén, elevó su voz de protesta en contra de los actos racistas que se produjeron durante el segundo tiempo del partido que empataron a Universitario en Lima. “Es una vergüenza”, dijo. “Se busca que los equipos de Lima estén en la final. Nos expulsan jugadores, las programaciones de partidos son extrañas y los árbitros nos perjudican, es una vergüenza”, reiteró.

Visiblemente mortificado hizo énfasis en que al club Alianza Lima le programan partidos luego de que juega Melgar por lo que aprovechan la coyuntura del campeonato sabiendo el resultado del equipo que ocupa los primeros lugares en el acumulado. “Alianza Lima juega después de Melgar, hace dos fechas que viene sucediendo lo mismo”, aumentó.

Cuesta en duda

Bernardo Cuesta no se siente bien. Una infección en el estómago no lo dejó jugar ante la “U”, no es confirmado que pueda entrenar hoy y menos que juegue mañana ante Sport Boys. A su llegada a Arequipa se le vio desencajado. “Me siento mal, no sé qué tengo. Voy a hacerme ver en una clínica”, dijo.

No será la única baja del equipo mistiano porque Reyna, Orzán y Archimbaud están suspendidos. Ibáñez, Vidales y Sánchez están lesionados.

El entrenador Pablo Lavallén tendrá solo un día para definir el once titular para recibir mañana a los rosados desde las 5.15pm en el estadio Monumental Arequipa.