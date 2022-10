[EN VIVO] Sevilla vs. Valencia por LaLiga: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de hoy?

MIRA AQUÍ Sevilla vs. Valencia EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 10 de LaLiga Santander 2022-23 hoy, martes 18 de octubre. El duelo iniciará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Sevilla vs. Valencia: ficha del partido

Partido Sevilla vs. Valencia ¿Cuándo juegan? Martes 18 de octubre ¿A qué hora? 12.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Sánchez-Pizjuán ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Sevilla vs. Valencia: historial

Sevilla vs. Valencia: posibles alineaciones

Sevilla : Bono; Montiel, Nianzou, Marcao, Acuña; Gudelj, Joan Jordán; Lamela, Isco, Óliver Torres; En-Nesyri.

: Bono; Montiel, Nianzou, Marcao, Acuña; Gudelj, Joan Jordán; Lamela, Isco, Óliver Torres; En-Nesyri. Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista o Cömert, Diakhaby, Gayà; Musah, Guillamón o Nico González, Almeida; Lino, Kluivert, Cavani.

¿A qué hora juegan Sevilla vs. Valencia EN VIVO?

Perú: 12.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

¿En qué canal ver Sevilla vs. Valencia EN VIVO?

Si no quieres perderte la transmisión del Sevilla vs. Valencia, sintoniza la señal de ESPN 2 y Star Plus, servicio de streaming que incluye los cotejos televisados por esta cadena deportiva.

¿Dónde sintonizar ESPN 2 para ver Sevilla vs. Valencia?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo seguir Sevilla vs. Valencia ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Sevilla vs. Valencia, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.