Real Madrid vs. Elche EN VIVO: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga Santander 2022?

Real Madrid vs. Elche EN VIVO se juega este miércoles 19 de octubre, a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la décima fecha de la Liga Santander 2022. El encuentro se realizará en el Estadio Manuel Martínez Valero y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE con el minuto a minuto, las mejores incidencias, los goles y el resumen.

Real Madrid vs. Elche: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Elche Fecha Miércoles 19 de octubre Hora 2.00 p. m. Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Manuel Martínez Valero

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Elche?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs. Elche EN VIVO por la fecha 10 de LaLiga Santander empezará a las 2.00 p. m. (Perú). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Zona este): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Elche EN VIVO?

El compromiso entre Real Madrid vs. Elche EN VIVO se podrá ver en Sudamérica a través de las señales de ESPN y Star Plus.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Elche por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Elche por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Elche?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Elche, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Elche?

El encuentro entre Real Madrid vs. Elche se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en la ciudad de Elche, España. El recinto fue inaugurado el 8 de septiembre de 1976 y tiene capacidad para 31.388 espectadores.

