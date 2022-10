VER Celta de Vigo vs. Real Valladolid: fecha, hora y canal del partido por LaLiga Santander

MIRA AQUÍ Celta de Vigo vs. Real Valladolid EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 10 de LaLiga Santander 2022-23 este miércoles 19 de octubre. El duelo iniciará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Celta de Vigo vs. Real Valladolid: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Real Valladolid ¿Cuándo juegan? Miércoles 19 de octubre ¿A qué hora? 12.00 p. m. ¿Dónde? Estadio José Zorrilla ¿En qué canal? DirecTV Sports

Celta de Vigo vs. Real Valladolid: historial

Celta de Vigo vs. Real Valladolid: posibles alineaciones

Celta de Vigo: Agustín Marchesín; Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Renato Tapia, Fran Beltrán, Jorgen Strand Larsen, Franco Cervi; Carles Pérez y Iago Aspas.

Agustín Marchesín; Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Renato Tapia, Fran Beltrán, Jorgen Strand Larsen, Franco Cervi; Carles Pérez y Iago Aspas. Real Valladolid: Jordi Masip; Sergio Escudero, Joaquín Fernández, Javi Sánchez, Lucas Olaza; Mickael Malsa, Roque Mesa, Sergi Guardiola, Álvaro Aguado, Iván Sánchez y Shon Weissman.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Real Valladolid EN VIVO?

El enfrentamiento entre Celta de Vigo vs. Real Valladolid EN VIVO por la liga española empezará a las 12.00 p. m. (Perú). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 12.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

¿En qué canal ver Celta de Vigo vs. Real Valladolid EN VIVO?

La transmisión del Celta de Vigo vs. Real Valladolid EN VIVO estará a cargo de la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica.

¿Dónde sintoniza Celta de Vigo vs. Real Valladolid por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Real Valladolid ONLINE?

Para que no te pierdas el Celta de Vigo vs. Real Valladolid por internet, puedes sintonizar el servicio de streaming DirecTV GO en los países donde la transmisión irá por el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso a esta vía, también cuentas con la cobertura gratis de La República Deportes.