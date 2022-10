Galván restó mérito al gol de Barcos y Concha ante Cienciano: “Es una jugada tonta”

En el encuentro Alianza Lima vs. Cienciano por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, el primer tanto blanquiazul fue comparado en las redes sociales con uno del Liverpool ante el Manchester City. Por otro lado, el defensor de la escuadra imperial recibió duras críticas de parte del ahora comentarista deportivo Carlos Galván.

Corría el minuto 70 del encuentro cuando Ángelo Campos detuvo el esférico y sacó rápidamente para dársela a Hernán Barcos, quien le ganó la posición inteligentemente a Estrada, giró y se fue directo a portería. Llegando al área sacó un potente remate, el cual fue bloqueado por Zubczuk. El ‘Pirata’ tomó el esférico y se la cedió a Jairo Concha para que anote el 1-0 íntimo.

En ese sentido, en el programa deportivo “A presión”, Carlos ‘el Negro’ Galván se pronunció al respecto. “No es por menospreciar, pero lo que estamos necesitando para mejorar son jugadores prácticos e inteligentes para solucionar jugadas tontas (referencia a Barcos). A mí me parece que es una jugada tonta, no es una jugada en la que no puedas neutralizar a Barcos. Lo dejo peinar la pelota o lo dejo que corra y chau. No entiendo por qué no hace eso el defensa”, puntualizó el exjugador de Universitario de Deportes.

Alianza Lima: fixture restante

El cuadro íntimo logró una importante victoria ante los cusqueños en la Ciudad Imperial y se metió a la pelea por el Torneo Clausura, pero necesita que Sporting Cristal tropiece para quedarse con el certamen.