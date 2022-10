Coordinador de Universitario minimizó el acto de racismo contra Quevedo: “Es subjetivo”

En el primer tiempo del encuentro entre Universitario de Deportes vs. Melgar, el cual terminó en empate 1-1, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, se presenció un acto racista de un hincha merengue en contra del futbolista del cuadro visitante Kevin Quevedo.

Posterior a ello, ambos clubes sacaron comunicados a través de las redes sociales. La escuadra rojinegra exigió que se sancionara ejemplarmente este agravio en contra de uno de sus futbolistas. Por otro lado, los merengues indicaron que iniciarían una investigación. Así, el último lunes 17 de octubre, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, mencionó que ya tenían identificado a quien lanzó el plátano.

Tras ello, en el programa deportivo “De fútbol se habla así” de DirecTV Sports, el coordinador deportivo crema, Adrián Gallardo charló sobre el acto racista por parte de un aficionado merengue. Las declaraciones del coordinador causaron sorpresa en los panelistas.

“¿Qué tiene que ver que uno (lanzamiento del plátano) sea primero que el otro (gestos de Kevin Quevedo)?”, comenzó diciendo Gallardo. “Tiene que quedar claro que la gravedad de uno es totalmente distinta a la gravedad de otro”, dijo el comentarista deportivo Óscar Del Portal.

Ante esto, el coordinador crema replicó: “Es subjetivo y para mí ambos son clarísimos. Los dos son igual de graves”. “Si tú me insultas no es lo mismo a que seas racista conmigo. No es lo mismo. La gravedad de uno está tipificado. Tú sabes que el racismo es peor que un insulto”, puntualizó Del Portal.

